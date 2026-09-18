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Política y Economía

Kicillof: “Argentina necesita recuperar un modelo que apueste a la producción”

Por Redacción

El Instituto de Capacitación Política (ICP) presentó la segunda edición de RedAcción, su newsletter mensual y gratuito dedicado al análisis de temas de actualidad. La publicación incluye en esta oportunidad una columna del gobernador bonaerense y presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El artículo, titulado “La encrucijada nacional. Soberanía, trabajo y desarrollo frente a la estafa electoral de Milei”, reúne las consideraciones de Kicillof sobre la situación política y económica de la Argentina. Entre otros temas, el mandatario provincial plantea su posición sobre el rol del Estado, el desarrollo productivo, el trabajo, la ciencia y la tecnología, los recursos naturales y la inserción del país en el escenario internacional.

“Estamos atravesando uno de los momentos más complejos y determinantes de nuestra historia reciente. Argentina necesita recuperar un modelo que apueste a la producción”, sostiene Kicillof en el texto. También plantea interrogantes vinculados al empleo de los jóvenes, las exportaciones y las condiciones de inserción del país en el mercado internacional.

En otro tramo de la columna, el gobernador propone “dar un debate de ideas profundo y abierto, y construir una alternativa política capaz de poner la producción al servicio de las mayorías y devolver la dignidad al trabajo”. El texto también incluye referencias a la soberanía sobre los recursos naturales y al desarrollo local.

El ICP, fundado por Julio Alak, desarrolla cursos de formación y otras actividades vinculadas con la capacitación política. Según informó el instituto, sus propuestas de formación alcanzaron a unos 20 mil alumnos de distintos puntos del país.

Además de la columna de Kicillof, la segunda edición de RedAcción incluye un artículo sobre las jugadoras de hockey Majo y Vicky Granatto y sus planteos en torno al financiamiento deportivo, junto con un análisis de Luis Alberto Quevedo sobre la relación de las juventudes con las instituciones, la política y el ascenso social.

La publicación se completa con una nota de Fabio Grementieri sobre el legado arquitectónico de Francisco Salamone, un artículo sobre el litio, el desarrollo tecnológico y las disputas geopolíticas, y una reflexión de Juan Rattenbach sobre las islas Malvinas, la soberanía y el Atlántico Sur.

El newsletter puede recibirse por correo electrónico mediante un registro en el sitio del ICP y también puede consultarse en la página web del instituto.

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