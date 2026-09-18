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Martes y miércoles próximos estará en nueva york

Kicillof arma las valijas para viajar a los EE. UU.

Se reunirá con bonistas y empresarios que analizan invertir en Buenos Aires. Ayer acusó a Milei de “extorsionar” a provincias

Por Redacción

El gobernador Axel Kicillof profundizará su agenda internacional cuando la semana que viene viaje a Nueva York para reunirse con fondos de inversión y empresarios que tienen proyectos de inversión en la Provincia.

El arranque de la visita será el martes con estos encuentros, mientras que al día siguiente participará de una conversación organizada por el Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) de la Universidad de Columbia, bajo el título “Argentina’s Future in a Shifting Global Order”.

El encuentro se realizará de 16 a 17 en el aula IAB 802 y será moderado por la profesora María Victoria Murillo.

Además, Kicillof fue invitado a participar ese mismo miércoles de un coloquio económico organizado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto a la Global Progress Foundation, en la Gracie Mansion, bajo el título “Construyendo una economía para la mayoría”, del que también podría formar parte el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El viaje a Nueva York se suma a una agenda internacional que el mandatario bonaerense viene desplegando, en paralelo a su recorrida por distintas provincias del país, en el marco de darle robustez a la construcción de su candidatura presidencial.

PALOS A MILEI

En tanto, ayer, Kicillof salió a pegarle duro al presidente Javier Milei a quien acusó de “intentar comprar votos” entre los gobernadores para cambiar el sistema electoral (suspensión o eliminación de las Primarias) con el objetivo de intentar su reelección “que es lo único que le interesa”.

“Milei nos debe a las provincias 44 billones de pesos que es exactamente igual al presunto superávit que tuvo en estos años. Si les hubiera dado a las provincias lo que les corresponde, el superávit hubiera sido cero, entonces, es ficticio”, indicó.

Y luego, arremetió. “Como las provincias están asfixiadas, mandó a su nuevo jefe de Gabiente a recorrerlas. Les presta con interes una parte chiquita de los que les robó a cambio de que voten cosas espantosas”, sostuvo.

“Estamos frente a una extorsión: les piden votos a cambio de recursos que son suyos. Hay una situación de necesidad de recursos que hace que Milei pueda intentar comprar votos (en el Congreso) que tienen que ver con la reelección del Presidente. Va y busca los votos para la reforma electoral. La reeleción es lo único que le interesa”, concluyó.

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