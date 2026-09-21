Kicillof busca ampliar su espacio más allá del PJ

Sin lanzarse oficialmente, el fin de semana el gobernador, Axel Kicillof, ratificó su intención de ser candidato a presidente en 2027. “Cuenten conmigo”, dijo en el acto de su espacio, el MDF, en Avellaneda. Pero también disparó una definición que anuncia sus próximos pasos en la construcción política de su carrera hacia las elecciones: el de armar una alianza que integren espacios más allá del peronismo.

Kicillof remarcó que es necesaria una alianza que contenga sectores más allá del PJ

“Es para derrotar a Milei”, explicó al fundamentar la necesidad de una alianza que contenga a otros sectores políticos que hoy son oposición a La Libertad Avanza (LLA). No los nombró epecíficamente, lo que sugiere la amplitud de la convocatoria a un frente federal sumando a espacios no K.

E insistió en que, para ese propósito, “con el peronismo solo no alcanza”. Al definir el programa de Javier Milei como un enemigo común, el gobernador bonaerense afirmó que “no hay país posible con un gobierno nacional enfrentado con las provincias”.

“Necesitamos reconstruir un verdadero federalismo con infraestructura, rutas, universidades, ciencia y oportunidades en todo el territorio. Federalismo es que ninguna región, ningún pedacito de la Argentina, se quede afuera: el derecho al futuro es para todos. El crecimiento es federal o no es crecimiento, es injusticia. El desarrollo es colectivo o es una estafa”, aseguró.

Por eso, dijo: “No puede haber una solución provincial a una tragedia nacional”. Y propuso: “No me interesa una construcción a control remoto. Tenemos que escuchar, sumar y organizar en todos los rincones de nuestra República Argentina”.

LA PROPUESTA DE SUMAR

Con esta idea, el mandatario que viaja por estas horas a Nueva York, expuso la construcción de una apuesta en la que contempla la incorporación de sectores políticos que no se encuentran hoy contenidos dentro del PJ. La construcción de una alianza más amplia, en su discurso reciente, indica un llamado lo suficientemente heterogéneo para no haber hecho alusiones particulares sino hablarles a aquellas fuerzas que no coinciden con el proyecto libertario.

De este modo se espera que el avance en los próximos meses tenga el objetivo de acordar estrategias electorales con espacios provinciales que hasta ahora habían trabajado de forma paralela al peronismo y el kirchnerismo.

Llamó la atención en ese sentido un encuentro que el Gobernador mantuvo la semana pasada con el intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini. Según pudo saber EL DIA, Kicillof recibió en persona al jefe comunal cordobés, que visitó La Plata, con quien mantuvo una reunión de la que no trascendieron sus términos aunque sí se supo que duró más de una hora.

El Gobernador habló de un frente amplio con Javier Milei como adversario

EL MASSISMO

Durante el fin de semana, también hizo su aparición pública Sergio Massa. El líder del Frente Renovador se reunió con jóvenes en ámbitos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde planteó la necesidad de “una renovación del peronismo” en la que “se arme algo en conjunto”.

En ese sentido, se propuso como la figura para lograr la “unidad” del PJ pero, al mismo tiempo, “ampliarlo a otros sectores” y ganarle a Milei. Esta frase fue una de las que más resonó de ese encuentro.