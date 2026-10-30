Kicillof con intendentes: PASO sin desdoblamiento

El escenario electoral y las mejores herramientas disponibles para enfrentarlo, fueron los aspectos salientes de la cumbre que Axel Kicillof protagonizó ayer con unos 40 intendentes de su espacio político. En ese contexto, si bien no alumbraron definiciones porque se aguardan señales nacionales que podría afectar el escenario bonaerense, una de las síntesis del encuentro fue la necesidad política del peronismo de que en la Provincia se mantengan las Primarias.

El PJ requiere no sólo que ese turno electoral se mantenga para definir su fórmula presidencial. También, en la Provincia, es un insumo trascendente para resolver el candidato a gobernador y las internas, algunas muy fuertes, que existen en numerosos distritos.

En la Gobernación creen que el camino más adecuado para sostener el proyecto presidencial del propio Kicillof y al mismo tiempo retener el gobierno bonaerense, es que las elecciones sean concurrentes y que las PASO se mantengan más allá de la suerte que corran a nivel nacional.

La Casa Rosada busca afanosamente suspenderlas para los cargos de presidente y legisladores nacionales, pero todavía no consigue los votos en el Congreso para consagrar esa intención. En el caso de la Provincia, Kicillof se muestra partidario de mantenerlas y el tema se discutió ayer con los intendentes y el puñado de funcionarios que se dieron cita en la Gobernación.

El otro tema clave es la fecha de elecciones. Si bien los intendentes eran promotores de mantener el desdoblamiento, tal como ocurrió en las legislativas de 2025, ahora en el Gobierno provincial analizan que la mejor manera de potenciar a Kicillof es que todo el peronismo traccione el mismo día en pos de depositar al mandatario provincial en la Casa Rosada.

No resultó casual que se dejara trascender tras la cumbre que hubo coincidencia en señalar que se tiene por delante “una tarea fundamental: ganarle a Milei, porque 4 años más de este modelo de exclusión, desempleo, salarios bajos y desindustrialización serían terribles para los argentinos”. Y se añadió: “Tenemos que entender la responsabilidad histórica que nos toca”.

Esa definiciones parecieron la reafirmación de la idea de las elecciones concurrentes y el descarte del desdoblamiento. Para eso, habrá que utilizar dos sistemas electorales distintos: boleta única papel para los cargos nacionales y la tradicional sábana para los provinciales.

Según trascendió, Kicillof destacó el rol fundamental de la mesa de intendentes bonaerenses y los definió como “la columna vertebral de este movimiento”. Fue al volver a respaldar el proyecto de reelecciones indefinidas que sigue trabado en el Senado entre la negativa del massismo y los reparos de La Cámpora y por el que claman los alcaldes.

“Si no hay reelecciones se van a perder muchos votos”, insistieron los jefes comunales.