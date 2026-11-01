Kicillof convocó al PJ en medio de la renovada disputa con La Cámpora

En pleno proceso de construcción de su candidatura presidencial, Axel Kicillof convocó a una reunión del PJ bonaerense. La cita cobra una particular dimensión porque fue llamada en pleno cortocircuito con La Cámpora.

La cita está prevista para el miércoles próximo y podría transformarse en un nuevo teatro de hostilidades entre el sector que lidera el mandatario bonaerense y Máximo Kirchner.

Kicillof insistió en las últimas horas en la idea de que las candidaturas en el peronismo se definan en Primarias. Lo hizo durante un encuentro con intendentes que se desarrolló el jueves en la Gobernación y un día después en una visita a Jujuy.

En medio de un clima hipersensibilizado producto del desafío del Gobernador a la conducción de Cristina Kirchner, La Cámpora estalló ayer en las redes sociales contra la figura del mandatario provincial.

“Parece que Kicillof se puso los pantalones largos, se hizo “hombre” justo ahora, y cuando parecía que iba a desafiar a Magnetto, al círculo rojo, a la mafia judicial, junto coraje y reunió a un grupito de Intendentes para decirles que está dispuesto a enfrentar a Cristina. Alta confusión. Además les informó que no quiere más dedo, justamente ese dedo que lo hizo gobernador en el 2019 contra la opinión de todo el peronismo bonaerense. Peor que la ingratitud, es la estupidez”, disparó el senador camporista Emmanuel González Santalla.

Mensaje con tonos similares fueron publicados en sus redes sociales por otros dirigentes del kirchnerismo como Fernanda Raverta y el diputado camporista Facundo Tignanelli. “Llaman la atención algunas valentías para desafiar a Cristina justo cuando está presa”, señaló la senadora marplatense.

Tensiones

La convocatoria de Kicillof no solo llega precedida de las críticas del núcleo duro K. Hace algunas semanas algunos dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro salieron a poner en duda el compromiso al que llegó el peronismo para que el hijo de la ex presidenta acceda a la presidencia del Congreso del partido en la Provincia. Fue al trabajoso acuerdo al que se arribó cuando el propio Kicillof se quedó con el liderazgo en el PJ provincial.

Esa movida se desactivó rápido y el kicillofismo salió a ratificar aquél acuerdo, pero de todos modos exhibió el nivel de tensión y desconfianzas que existen entre ambos campamentos.

Justamente, uno de los temas de la convocatoria tiene que ver con el llamado al Congreso partidario que quedará en manos del líder de La Cámpora.

Si bien ese acuerdo “sigue vigente”, el Movimiento Derecho al Futuro busca tener mayor participación en la conformación de la Junta Electoral y en la Junta Directiva del Congreso, integrada por 22 miembros.

El Congreso tiene entre sus atribuciones definir el programa de acción política y la plataforma electoral de la provincia, además de autorizar al Consejo Provincial a avanzar en alianzas con otras fuerzas. Por eso, su integración tendrá incidencia en las decisiones que el peronismo deberá tomar de cara a las elecciones de 2027.

ESCENARIO

La convocatoria partidaria llega, como se dijo, en un contexto de fuerte tensión entre Kicillof y el kirchnerismo.

Si bien tanto el Gobernador como Máximo Kirchner, Sergio Massa y otros mandatarios peronistas reclaman que se sostengan las Primarias a nivel nacional, unas definiciones de Kicillof durante un encuentro con intendentes potenció la disputa.

“Compitamos y acordemos, pero no vayamos al toma y daca del dedo”, habría expresado el mandatario provincial en esa reunión.

Esa definición fue interpretada como un desafío abierto a la ex presidenta, a quien Kicillof resiste visitar en su lugar de detención como muestra de independencia política.