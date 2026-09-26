Kicillof criticó cambios a la ley de Zonas Frías

El gobernador Axel Kicillof cuestionó la eliminación del régimen de Zona Fría para 94 municipios de la Provincia. Criticó a la Nación y afirmó que la ley sancionada el jueves en el Senado supone “un nuevo robo a los bonaerenses”.

“Por un impulso que le da el Gobierno de Milei van a sacar un beneficio que había, que en realidad es justo, porque nuestra provincia de Buenos Aires, geográficamente por las cuestiones climáticas, está afectada en los inviernos por una situación que, con las tarifas actuales de gas más todavía, tiene que tener un beneficio particular”, señaló durante una visita al distrito de Lobería, uno de los afectados por la nueva norma.

En el caso del territorio bonaerense, sólo quedará comprendido bajo el régimen Patagones.

Al salir del régimen de Zonas Frías y perder el subsidio, se estima que 1,2 millones de hogares se quedarán sin el beneficio. Así, perderán una bonificación que que oscilaba entre el 30 y el 50 por ciento del total de la factura de gas.

Con la reforma impulsada por la Nación, quedan afuera las provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como la gran mayoría de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis. En lo que respecta a la Provincia, como se dijo, hay 1.240.000 hogares de 94 municipios que representan el 20% del total de usuarios del territorio.

Hay unos 680.000 beneficiarios en Córdoba, 500.000 en Santa Fe y 400.000 en Mendoza, que ya no tendrán subsidio.

Así, quedan afuera distritos como Mar del Plata, Bahía Blanca, Necochea, La Costa, Pinamar y Villa Gesell.

También, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas y Villarino. A la larga lista se suman Olavarría, Azul, Pila, Balcarce y Tandil, entre otros.

La iniciativa fue sancionada por 38 votos que fueron aportados por 21 legisladores de la Libertad Avanza, 4 radicales, 3 del PRO, 3 de Convicción Federal, 1 de Primero los Salteños, 1 de Despierta Chubut, 1 de Provincias Unidas, 1 de Independencia, 2 de Movimiento por Misiones, 1 de La Neuquinidad y 1 de Independencia,

En tanto, el proyecto fue rechazado por 6 senadores de la Union Civica Radical, y 2 de Movere Santa Cruz.

Con la sanción de esta ley, el Gobierno podrá reducir el déficit energético de unos 400 millones de pesos y ordenar las deudas que mantiene con la empresa distribuidora de energía mayorista Camessa.

La iniciativa aprobada afectará a más de 3 millones de usuarios, ya que se elimina el subsidio para 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis y solo se mantiene en la Patagonia, la Puna y Malargüe.

Una de las quejas que llegan desde la Provincia es que la ley mantiene el 7,5% que los usuarios pagan con las facturas y que se destina a un fondo para atender el subsidio que se quitará.