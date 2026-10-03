Kicillof declaró ciudadano ilustre al Papa

El gobierno de Axel Kicillof declaró ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires a León XIV y entregó ayer la distinción al nuncio apostólico, monseñor Michel Wallace Banach, en un encuentro realizado en la Nunciatura Apostólica. Se anticipó con este reconocimiento al presidente Javier Milei, celebraban cerca del mandatario

Un mes antes de la visita del Santo Padre a la Argentina, el mandatario justicialista busca mostrarse en sintonía con el pontífice.

Kicillof ya destacó en ocasiones anteriores las coincidencias con la posición de la Iglesia sobre la justicia social, los pobres, los vulnerables y las personas con discapacidades, que comparte con el León XIV.

Kicillof, quien canceló un viaje a China para estar presente en la visita de León XIV, firmó un decreto en el que declaró de interés la visita del Santo Padre en el territorio bonaerense y aprobó el uso de recursos para recibir al jefe de Estado del Vaticano.

En el gobierno bonaerense argumentaron que la recorrida que hará León XIV por el Pequeño Cottolengo Don Orione, de Claypole, y la misa multitudinaria que celebrará en la Basílica de Luján constituyen un acontecimiento internacional.

Fondos para seguridad

La Provincia habilitó a los ministerios de Gobierno y de Seguridad a realizar contrataciones destinadas al dispositivo “de escala extraordinaria”, en prevención de episodios de violencia de cualquier circunstancia.

Para este operativo, el gobernador autorizó las erogaciones necesarias para el traslado, alojamiento, alimentación del personal afectado, además de la provisión de servicios sanitarios y de servicios de apoyo logístico, según La nación.

La ley vigente autoriza aportes y gastos por el equivalente a 60.000 unidades de contratación por cada evento extraordinario. Cada unidad de contratación tiene un valor de $1.677, por lo que 60.000 unidades de contratación equivalen a $100.620.000.

Las partidas para apoyar el itinerario papal deberán ser aprobadas por el Ministerio de Economía, a propuesta de las áreas de Gobierno y Seguridad, que coordinan los detalles del operativo en el territorio bonaerense.

En la reunión celebrada en la Nunciatura, Kicillof abordó con monseñor Banach los detalles del viaje apostólico. Juntos repasaron detalles de la seguridad, la asistencia sanitaria y logística de la visita.