Axel Kicillof en el acto de la lealtad: mención a Cristina Kirchner y mensaje hacia 2027

En el Día de la Lealtad Peronista, el gobernador bonaerense reivindicó el legado del 17 de octubre de 1945, cuestionó al presidente Javier Milei por su relación con Estados Unidos y convocó a actualizar la doctrina justicialista. “Cuenten conmigo para poner el cuerpo”, afirmó. Sobre Cristina Kirchner, afirmó que la expresidenta está “injustamente presa por defender nuestras banderas".

Kicillof cerró el acto por el Día de la Lealtad organizado por el PJ bonaerense en el Polideportivo Juan Domingo Perón de González Catán, partido de La Matanza, tras las intervenciones de la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y del intendente local, Fernando Espinoza.

Del acto formaron parte, entre otros dirigentes, los intendentes de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; Avellaneda, Jorge Ferraresi; Moreno, Mariel Fernández; Gustavo Barrera, Villa Gesell; Fabián Cagliardi, Berisso; Marisa Fassi, Cañuelas; Federico Otermín, Lomas de Zamora; Gustavo Walker, Pila.

También participaron intendentes, ministros provinciales, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el dirigente docente Roberto Baradel, entre otros.

El gobernador bonaerense reivindicó el significado histórico del 17 de octubre de 1945, cuestionó al Gobierno nacional y planteó la necesidad de actualizar la doctrina justicialista frente a los desafíos de la actualidad.

“81 años después de ese histórico 17 de octubre, seguimos conmemorando que se produjo en nuestro país una gesta histórica, que cambió para siempre la Argentina”, expresó Kicillof. En ese sentido, sostuvo que el movimiento peronista les dio voz a quienes no la tenían y garantizó derechos y participación política a sectores que, según señaló, estaban marginados y excluidos.

El mandatario provincial destacó que aquel proceso no solo produjo transformaciones económicas, políticas y sociales, sino también un cambio cultural. “Desde el peronismo, en la Argentina quedó claro que nadie es más que nadie, que nadie agacha la cabeza, que nadie se arrodilla ante los poderosos”, afirmó.

En uno de los tramos más duros de su discurso, Kicillof apuntó contra Milei y cuestionó la relación del Presidente con Estados Unidos. “La Argentina no puede recibir órdenes de otro país: no podemos tener en vez de presidente a un ‘che, pibe’ de los mandados del presidente de los Estados Unidos”, lanzó.

El gobernador vinculó esa crítica con la necesidad de construir una alternativa electoral de cara al próximo año. “Por eso hoy la lealtad con el pueblo es construir una alternativa que el año que viene termine con esta pesadilla que nos gobierna”, sostuvo, en una definición que ubicó a 2027 como horizonte político del peronismo.

Kicillof también llamó a revisar y actualizar los principios del movimiento para responder a las demandas actuales. “La obligación del peronismo es actualizar la doctrina y seguir con nuestros principios: nuestra obligación es estar a la altura de los tiempos y responder a los desafíos de esta época”, manifestó.

En esa línea, advirtió sobre lo que definió como un intento de reinstalar un modelo de dependencia económica y política. “Tenemos un adversario poderoso, con recursos internacionales, que quiere instaurar en Argentina una vuelta a la dependencia absoluta”, señaló. Y apeló a una de las históricas consignas del justicialismo para reclamar unidad interna: “El adversario está allá, es contra ellos. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”.

Finalmente, el mandatario bonaerense se puso a disposición para asumir un papel activo en la reorganización del espacio y en la construcción de una propuesta nacional. “Cuenten conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país y para asumir las responsabilidades que tocan en esta hora del país”, aseguró.

“El peronismo va a volver a gobernar la Argentina el año que viene”, pronosticó Kicillof. Y concluyó que el desafío será construir una alternativa capaz de representar a la sociedad y “recuperar la Argentina para los argentinos”.