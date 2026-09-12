Kicillof, entre el llamado a un frente electoral y ¿un palo para Massa?

El gobernador Axel Kicillof participó ayer en la Municipalidad de La Plata del acto de reconocimiento a Sergio Karakachoff como ciudadano ilustre post mortem. Pero la actividad, más allá del merecido homenaje al abogado y dirigente radical asesinado durante la dictadura militar, dejó diversos mensajes políticos.

El propio mandatario brindó algunas señales en un breve contacto con los periodistas una vez culminada la actividad. Convocó al armado de un frente electoral para enfrentar a Javier Milei y deslizó algunos pases de factura hacia el interior del peronismo.

“Todos aquellos sectores que se oponen a Milei tienen que ser parte de un movimiento que dé una respuesta y acompañe la lucha de los que están sufriendo estas políticas”, arrancó al llamar a la construcción de un frente electoral para darle la batalla electoral al gobierno libertario.

facturas

Pero luego se puso un poco más picante y pareció pasarle la factura a algunos dirigentes del PJ. “Es muy importante que todos los sectores, la dirigencia, algunos que decían que quizás esto funcione o que estuvieron callados, que salgan a la cancha y que expongan su posición. Es muy importante para quienes nos opusimos siempre, sentir que esto es mucho más amplio”, sostuvo.

Esa definición pareció apuntarle a dirigentes de su propio espacio que bajaron el perfil durante parte de la administración libertaria pero que en los últimos tiempos volvieron a escena con críticas a la política económica. Hay quienes interpretaron que fue un cuestionamiento velado a Sergio Massa, que asoma como uno de sus contrincantes en la interna peronista por la candidatura presidencial y que por estos días intensificó sus actividades de cara a 2027.

UN GUIÑO

Claro que además, la presencia de Kicillof en el acto junto al intendente Julio Alak y dirigentes radicales (Federico Storani, entre otros), puso el foco sobre la siempre anhelada intención del Gobernador de sumar a su armado a sectores de la UCR.

“Este homenaje pone de relieve la figura de Sergio Karakachoff y la causa por la que luchó toda su vida: la construcción de un proyecto de país más igualitario, inclusivo, pluralista y profundamente democrático”, dijo el mandatario. “La mejor manera de honrar hoy a quien ha sido declarado Ciudadano Ilustre de La Plata es mantener vigentes sus valores, sus convicciones y su compromiso inquebrantable con las causas populares”, agregó.

Y al final, apuntó al gobierno libertario. “Mientras la Nación apela al negacionismo, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata mantenemos bien en alto las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, concluyó.

“Este es un acto de enorme justicia para quien nos dejó un legado enorme de patriotismo, valentía y defensa de derechos sociales y del trabajador”, sostuvo por su parte Alak, quien luego envió sus propias señales en clave electoral. “Los pueblos solo recuerdan a aquellos que los amaron, y esta imagen para nosotros expresa el pensamiento de Sergio y el sentimiento de muchos argentinos que tenemos la esperanza de que se construya un frente patriótico en defensa de la democracia argentina”, sostuvo.

Además de Storani, la actividad contó con la presencia de Marcelo Galland, presidente del Concejo Deliberante; María del Carmen, esposa del homenajeado; Matilde y Sofía, sus hijas; autoridades, referentes y familiares.