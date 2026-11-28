El gobernador Axel Kicillof inició el envío al Senado bonaerense de un paquete de pliegos judiciales con el que aspira a cubrir al menos 250 vacantes en distintos departamentos judiciales de la Provincia antes de fin de año. En paralelo, decidió postergar hasta 2027 las negociaciones políticas para completar la integración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

El Poder Ejecutivo giró ayer una primera tanda de alrededor de un centenar de postulaciones y prevé remitir otras durante la próxima semana. La intención del mandatario provincial es conseguir 250 acuerdos legislativos e, incluso, sumar otros 40 para alcanzar las 290 designaciones antes de que termine diciembre.

La definición del paquete tomó forma durante una reunión que mantuvieron el miércoles los ministros de Justicia, Juan Martín Mena, y de Gobierno, Carlos Bianco, con representantes del oficialismo en el Senado bonaerense.

Los expedientes serán girados directamente a la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara alta, que preside el senador camporista Emmanuel González Santalla. Allí comenzará el proceso de evaluación de los antecedentes de los postulantes.

Los candidatos fueron seleccionados por el Gobernador de las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura, luego de atravesar distintas instancias de evaluación y concurso.

Ahora deberán superar una serie de procedimientos administrativos, entrevistas y un período en el que podrán presentarse eventuales objeciones. Una vez obtenidos los dictámenes favorables, estarán en condiciones de llegar al recinto, para lo cual deberá convocarse a una sesión extraordinaria.

La intención del Ejecutivo es acelerar los trámites, aunque en ámbitos legislativos reconocen que los tiempos son ajustados para concretar semejante volumen de designaciones antes de fin de año.

LAS VACANTES

La iniciativa busca atender uno de los problemas estructurales del Poder Judicial bonaerense: la cantidad de cargos sin cubrir, una situación que afecta el funcionamiento de juzgados, tribunales, fiscalías y defensorías.

En los últimos dos años, la administración provincial logró cubrir 412 vacantes. Sin embargo, de acuerdo con informes de la Suprema Corte y del Ministerio Público correspondientes a septiembre de 2026, todavía existen 482 cargos pendientes de designación.

En el ámbito de la administración de justicia que encabeza la Corte se contabilizan 238 vacantes, sobre un total de 1.435 puestos. De ellas, 86 corresponden al fuero penal; 42 al laboral; 38 al civil y comercial; 24 al juvenil; 22 al de familia; 17 a la Justicia de Paz y nueve al contencioso administrativo.

En tanto, en el Ministerio Público permanecen vacantes 244 cargos: 146 de agentes fiscales, 80 de defensores oficiales, 14 de asesores de incapaces y cuatro correspondientes a Casación.

De concretarse los 250 nombramientos previstos, la Provincia aún tendrá alrededor de la mitad de esas vacantes sin cubrir.

LA CORTE, PARA 2027

El envío de los pliegos no contempla la cobertura de los cuatro sillones vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que actualmente funciona con apenas tres de sus siete integrantes: Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres. Tampoco está resuelta la designación del subprocurador.

La situación ha motivado reiterados reclamos desde el Poder Judicial. En abril pasado, Torres encabezó una convocatoria institucional en la que planteó la necesidad de completar la integración del máximo tribunal y presentó un proyecto para otorgar autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera a la Justicia provincial, que aún no prosperó.

La demora en las designaciones también abrió otro frente de tensión dentro del peronismo bonaerense. Desde La Cámpora reclaman que Kicillof habilite una negociación por los lugares vacantes.

“No entendemos la decisión de no cubrir las vacantes en la Corte de la provincia de Buenos Aires, trae gravedad institucional”, sostuvo el titular del bloque oficialista en Diputados, Facundo Tignanelli, uno de los principales referentes legislativos de Máximo Kirchner.

Desde el kicillofismo, en cambio, buscan evitar que la integración del máximo tribunal quede condicionada por las negociaciones en torno al Presupuesto 2027, la Ley Impositiva y las reelecciones indefinidas de los intendentes.

La discusión por los cuatro cargos, que requerirá acuerdos entre las distintas vertientes del oficialismo y sectores de la oposición, quedará así para el próximo año.

LOS NOMBRES DE LOS POSTULANTES

Entre los pliegos correspondientes a la primera tanda figuran los siguientes candidatos:

Departamento Judicial de San Martín

- Juez en lo Contencioso Administrativo: Martín Basail.

- Jueza en lo Civil y Comercial: Andrea Lourdes Cendon.

- Juez en lo Civil y Comercial: Alberto Jorge.

- Juez en lo Civil y Comercial: Justo Manuel Salinas.

- Juez del Tribunal del Trabajo: Alberto Jorge Osmar Arce.

- Juez del Tribunal en lo Criminal: Leonel Fernando Vazquez Neira.

- Jueza de Garantías del Joven: María Victoria Lynch Pueyrredon.

- Agente fiscal: Ángel Gabriel Arcadio.

- Agente fiscal: María Pilar Gonzalez Molinari.

- Agente fiscal: Gabriela Natalia Mattiazzi.

- Agente fiscal: Luis Martín Romero.

- Agente fiscal: Ignacio Thomas Saint Martin.

- Agente fiscal: Cristian Gustavo Tolaro.

- Defensor oficial (fuero criminal y correccional): Juan Pablo Crespo.

- Defensora oficial (fueros civil, comercial y de familia): María Celeste Lopez Saez.

- Defensora oficial (fueros civil, comercial y de familia): Georgina Aglaé Peralta Cremaschi.

- Asesora de incapaces: Victoria Prati.

Departamento Judicial de Junín

- Jueza de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial: Daniela Karina Ragazzini.

- Juez del Tribunal en lo Criminal: Nicolás Aníbal Olaberria.

- Juez de Garantías: Bernardo Marafuschi.

- Juez en lo Correccional: Geraldo César Bozzano.

- Jueza de Responsabilidad Penal Juvenil: Julieta Minervino.

- Jueza en lo Civil y Comercial: María Paulina Giecco.

- Jueza de Familia (sede Chacabuco): María Silvia Mannini.

- Juez del Tribunal del Trabajo: Gastón Gerardo Guiacobini.

- Agente fiscal: Adriana Noemí Italiano.

- Agente fiscal: Andrés Alejandro Crosetti.

- Agente fiscal: Fernando Esteban Graffigna.

- Agente fiscal (fuero de responsabilidad penal juvenil): Matías Ángel Quidiello.

- Asesor de incapaces: José Ignacio Garay Molinari.

- Asesor de incapaces: Cristian Alberto Valero.

- Defensora oficial (fueros civil, comercial y de familia): Emilia Salomé Schonfeld.

- Defensor oficial (fueros civil, comercial y de familia, sede Chacabuco): César Ariel Quiroga.

Departamento Judicial de San Isidro

- Juez de Paz Letrado de San Fernando: Alberto Martín Kaplis.

- Agente fiscal: Lucia Acosta.

- Agente fiscal: Mauricio Nicolás Albareda.

- Agente fiscal: Ignacio Héctor Argibay Molina.

- Agente fiscal: Daniel Alfredo Ciapponi.

- Agente fiscal: Romina Soledad Florenzano.

- Agente fiscal: Natali Claudia Fraga Arias.

- Agente fiscal: Juan Ignacio Gallegos.

- Agente fiscal: Francisco Tomás Rizzi.

- Agente fiscal (sede Pilar): Mauro Tiberi.

- Agente fiscal (fuero de responsabilidad penal juvenil): Rocío Guadalupe Gallardo.

- Agente fiscal: Paola Soledad Garcia Ferrer.

- Defensor oficial (fuero criminal y correccional): Damián Xavier Billalba.

- Defensora oficial (fuero criminal y correccional): Luciana María Cuomo Ferrari.

- Defensor oficial (fuero criminal y correccional): Carlos Enrique Sanes.

Departamento Judicial de Morón

- Jueza de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial: María Florencia Miceli.

- Juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial: Christian Mariano Magnoni.

- Jueza del Tribunal del Trabajo: María José Franceschini.

- Jueza del Tribunal del Trabajo: Evelyn Soledad Perez.

- Juez del Tribunal del Trabajo: Germán Florenza.

- Agente fiscal: Héctor Daniel Peralta.

- Agente fiscal: Sabina Soledad Rivero.

- Agente fiscal: Magalí Rodriguez Barbaró.

- Agente fiscal: Leandro Alberto Tommasone.

- Agente fiscal: María Paula Salvo.

- Agente fiscal: Fernando Javier Golia Arduengo.

- Defensora oficial (fuero de responsabilidad penal juvenil): Sandra Anabella Pepe.

- Defensor oficial (fuero criminal y correccional): Pablo Nicolas Gervasi.

Departamento Judicial de Lomas de Zamora

- Jueza de Responsabilidad Penal Juvenil: Daniela de los Ángeles Losada.

- Juez en lo Correccional: Juan Manuel Martín Moran.

- Juez del Tribunal del Trabajo: Germán Cristian Valder.

- Jueza del Tribunal del Trabajo: María Noelia Suarez.

- Juez del Tribunal del Trabajo: Juan Alfredo Perez Bellon.

- Jueza del Tribunal del Trabajo: Lorena Andrea Gonzalez Swystun.

- Jueza del Tribunal del Trabajo: Gabriela Beatriz Baratti.

- Agente fiscal (fuero de responsabilidad penal juvenil): Santiago Alejo Naveira.

- Agente fiscal (fuero de responsabilidad penal juvenil): Alejandro Nicolás Kang.

- Agente fiscal: Alejo Martín Vesque.

- Agente fiscal: Mariana Noemí Pombo.

- Agente fiscal: Gerardo Pifarre Wichmann.

- Agente fiscal: Jorgelina Noemí Michelini.

- Agente fiscal: María Yasmín Medina.

- Agente fiscal: Lucía Daniela Inga.

- Agente fiscal: Silveria Fernandez.

- Agente fiscal: Florencia Chaparro Arias.

- Agente fiscal: Eliana Celeste Butrón.

- Agente fiscal: Gerardo Anibal Semisa.

- Agente fiscal: María Cecilia Manfredi.

- Agente fiscal: Adrián Ariel del Rio.

- Agente fiscal: Adolfo Luis Castagnini.

- Agente fiscal: Adriano Leonardo Corso.

- Asesor de incapaces: Darío Cecchin.

- Defensora oficial (fueros civil, comercial y de familia): Liana Vanesa Caracciolo.

- Defensor oficial (fuero de responsabilidad penal juvenil): Alejandro Esteban Curti.

- Defensora oficial (fuero de responsabilidad penal juvenil): María Silvia Blythman.