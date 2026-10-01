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CRÍTICAS A LA CORTE SUPREMA

Kicillof: “Es el fallo de la infamia”

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Por Redacción

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó ayer con dureza el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó en pie la derogación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta por el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei y calificó la resolución como “el fallo de la infamia”.

“La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”, sostuvo Kicillof en una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

El mandatario provincial se pronunció luego de que el máximo tribunal revocara la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley 26.737, que establecía límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

Kicillof vinculó la decisión judicial con el debate político que se produjo semanas atrás en torno de la posibilidad de flexibilizar las restricciones para la compra de tierras por extranjeros.

“Hace menos de dos meses, miles de argentinos se movilizaron para rechazar la entrega de nuestro territorio y el Gobierno ‘Nacional’ tuvo que retirar su proyecto porque no conseguía los votos en el Senado”, afirmó.

Y agregó: “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial. Se proponen legalizar la entrega y el saqueo”.

El gobernador también apuntó directamente contra Milei y cuestionó la posición del Presidente respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas. “Termina de caerse la careta del supuesto Milei ‘malvinero’”.

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