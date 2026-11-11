La última misa del papa León XIV en la Argentina tuvo también una importante lectura política. En medio de las diferencias que atraviesa el peronismo, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner coincidieron este miércoles en la Basílica de Luján, donde participaron de la celebración religiosa que marcó el cierre de la visita del Pontífice al país.

Los tres dirigentes representan a distintos sectores del Partido Justicialista y su presencia en un mismo escenario volvió a poner el foco sobre la interna del espacio opositor. El gobernador bonaerense, el líder del Frente Renovador y el diputado nacional y referente de La Cámpora compartieron la convocatoria religiosa, aunque no trascendieron detalles de una reunión política entre ellos.

Kicillof llegó varias horas antes de la ceremonia, en su condición de gobernador anfitrión de la provincia de Buenos Aires, acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac. La administración bonaerense tuvo a su cargo buena parte de la organización del operativo para recibir al Papa y a los miles de fieles que se acercaron a la ciudad.

Por su parte, Sergio Massa también dijo presente en la Basílica, mientras que Máximo Kirchner encabezó la delegación de La Cámpora, acompañado por dirigentes de su espacio, entre ellos la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el diputado provincial Facundo Tignanelli, como también estuvo Juan Grabois, de Patria Grande.

La misa también reunió a otros dirigentes de peso. Entre ellos estuvieron el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; la vicegobernadora Verónica Magario; el senador Eduardo “Wado” de Pedro y el intendente de La Plata, Julio Alak.

También participaron referentes sindicales, legisladores, intendentes y representantes de distintos espacios políticos, en una convocatoria que trascendió las fronteras partidarias.