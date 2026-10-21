Kicillof, muy crítico: “Se burló de la gente que no llega a fin de mes”

El gobernador Axel Kicillof apuntó sus cañones contra Javier Milei por su dicho sobre la gente que no llega a fin de mes. “Se burló con un cinismo desconocido”, sostuvo.

El mandatario provincial aseguró que el Presidente, “desconoce e ignora” la situación del país y que sus comentarios no son “ni graciosos ni inteligentes”. Milei había puesto en duda los resultados de diversos sondeos que indican que buena parte de la población llega con su sueldo hasta el día 20.

“Es muy triste y yo le quiero contestar seriamente. Es cierto que hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes. Está en la calle y se puede constatar preguntándole a cualquier trabajador, docente, empresario pyme, estudiante o jubilado. Esta es la realidad que se está viviendo”, aseguró.

En la misma línea, remarcó que se está viviendo “mucho peor” y que la mayoría de los argentinos que llegan a fin de mes, lo hacen con “diferentes estrategias”, ya sea, “alargando un sueldo que ya no alcanza” o “postergando y limitando consumos”.

“La gente sale menos y aquel que tenía una compra especial no la puede hacer”, agregó.

Por último, señaló el endeudamiento de las familias en “millones” de pesos tanto con el sistema financiero, como con la tarjeta de crédito, las billeteras virtuales, las financieras, o bien con familares o amigos.

“Se está generando una pelota de deuda que es responsabilidad de esta política económica. Es verdad que la gente no llega a fin de mes y el Presidente o decide ignorarlo o, aún peor….no conoce la situación en la que está la Argentina en este momento”, sentenció.

QUÉ DIJO MILEI

El presidente Javier Milei volvió a referirse a la polémica por la gente que no llega a fin de mes y esta vez apuntó contra el periodismo por “haber repetido como loros una frase sin sentido”.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario sostuvo: “A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de ‘la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20’ entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido”.

“Ahora bien, en lugar de caer en todo tipo de falacias como la ‘ad populum’ (por ej. ‘todos los encuestadores dicen’ o la ‘ad hominem’ (contesta en forma burlona, le falta calle) propongo que demuestren no ser tan precarios y contesten ¿cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?”, planteó.

“Milei desconoce la situación del país. Sus comentarios no son graciosos”, dijo el Gobernador

Y agregó: “Si van a usar el argumento del uso de la tarjeta, más allá que demuestra que no son dignos de crédito por ignorantes, sugiero que se pregunten ¿qué ocurre al mes siguiente? Y así repetir el ejercicio hasta que entiendan la lógica intertemporal del crédito”.

“Por otra parte, el argumento contra la opereta de la mora fue refutado varias veces”, recordó y marcó: “Esto es, si no lo entienden sugiero escucharlo todas las veces que sea necesario hasta que entiendan así no repiten estupideces”.

“Esto es, traten de entender cómo ha cambiado el crédito, los préstamos de altas tasas y bajo monto y la dinámica después de un shock político con freno en el crédito”, señaló.

Y cerró: “Entiendo que en general son muy pobres intelectualmente pero no es tan difícil”.