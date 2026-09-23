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Política y Economía

Kicillof participó de un desayuno ofrecido por el alcalde de Nueva York

También participó el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez

Por Redacción

El gobernador Axel Kicillof continúa con su agenda en Estados Unidos, donde ayer mantuvo varios encuentros con empresarios y representantes de fondos de inversión.

En el segundo día de su viaje, el gobernador bonaerense participó esta mañana de un desayuno ofrecido por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Luego tiene previsto brindar una conferencia pública y abierta en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, donde abordará las perspectivas de desarrollo de Argentina, las tensiones geopolíticas y la fragmentación económica internacional.

Ayer, Kicillof mantuvo una reunión con representantes de grandes empresas que, según se informó de manera oficial, "están interesadas en las oportunidades de desarrollo productivo, innovación e infraestructura que ofrece la Provincia de Buenos Aires".

La reunión contó con más de 20 referentes de compañías vinculadas a los sectores de la energía, minería, petróleo y gas, biotecnología, comercialización de granos y servicios tecnológicos, entre otros.

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