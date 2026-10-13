Kicillof suma dirigentes de Mendoza y Córdoba

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, busca ampliar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a escala nacional con la incorporación de dirigentes peronistas de provincias clave como Mendoza y Córdoba.

En ese sentido, el diputado nacional Martín Aveiro y el intendente cordobés de Canals, Edgar Bruno, aparecen entre los referentes alineados al flamante MDF nacional, presentado el 19 de septiembre en un acto en Avellaneda.

La agrupación, que Kicillof lanzó en la provincia de Buenos Aires el 22 de febrero de 2025, se propone avanzar dentro del peronismo con una impronta federal y con el objetivo de construir una alternativa política al gobierno de Javier Milei.

Al respecto, Aveiro -integrante del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados y exintendente de Tunuyán- afirmó que desde el espacio trabajan para “seguir generando vínculos territoriales” con dirigentes que apuestan a un cambio de modelo.

En esa línea, sostuvo que “la única persona que puede llevar adelante este proceso” es Kicillof y destacó que en Mendoza ya se inauguraron casas del MDF junto a sectores gremiales, movimientos sociales, asociaciones civiles y partidos políticos.

Por su parte, Bruno señaló que forma parte del MDF como un “espacio amplio y federal” y sostuvo que encontró en Kicillof al dirigente “mejor capacitado” para integrar a los argentinos.