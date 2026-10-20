Kicillof va a la Justicia contra Milei y Caputo por el Fondo Hídrico

El gobierno bonaerense anunció que denunciará penalmente al presidente, Javier Milei, y al ministro de Economía, Luis Caputo, por la presunta malversación de fondos públicos y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, ante la falta de ejecución de recursos destinados a obras para prevenir inundaciones.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el de Infraestructura, Gabriel Katopodis, anticiparon la presentación ante la Justicia Federal porque sostienen que las autoridades nacionales solo utilizaron (en 2024, 2025 y 2026) el 36% de los $ 402.000 millones recaudados con el Fondo Hídrico y que, por ejemplo, resultarían imprescindibles para paliar los efectos del fenómeno del Niño.

“Solo transfieren 1 de cada 3 pesos recaudados, y además el Gobierno no autoriza a Buenos Aires, como si hace con otras provincias, a solicitar financiación en el exterior para hacer las obras necesarias para enfrentar la contingencia climática que ya está impactando en el territorio”, explicaron los funcionarios en la habitual conferencia realizada en la Gobernación.

Por eso, anunciaron que “por instrucción del gobernador vamos a denunciar penalmente al presidente de la Nación, (Javier) Milei, al ministro de Economía, (Luis) Caputo, y a todos los funcionarios que tengan alguna responsabilidad” en la presunta comisión de delitos.

El Fondo Hídrico recibe el 4,31% del Impuesto a los Combustibles. Por ley deberían ser destinados a un fin específico: obras de prevención de inundaciones y recuperación de tierras productivas.

Según detallaron en la Provincia, el fondo nacional acumulaba al cierre del primer trimestre de 2026 un saldo de 339.993 millones de pesos que no habrían sido destinados a obras hidráulicas, y acusó al Ejecutivo nacional de “haber desviado recursos” hacia operaciones financieras, en lugar de utilizarlos para prevenir inundaciones.

Katopodis advirtió que la situación resulta especialmente grave ante las consecuencias del fenómeno climático de El Niño, que podría provocar fuertes precipitaciones en los próximos meses. “Vamos a tener que afrontar en las próximas semanas y en los próximos meses una situación muy, pero muy grave”, alertó.

Además, el ministro cuestionó que la Nación no autorice créditos internacionales solicitados por la Provincia para financiar obras hidráulicas.

En ese sentido, señaló que mientras otras diez jurisdicciones recibieron avales para 18 préstamos por 1.973 millones de dólares, el distrito bonaerense continúa esperando autorizaciones para proyectos prioritarios. Entre ellos mencionó las obras de las cuencas San Francisco-Las Piedras y del río Salado, además de un crédito de 200 millones de dólares del Banco Mundial destinado a infraestructura para prevenir inundaciones que, según afirmó, permanece sin ejecutar.

Por otra parte, la Provincia anunció que participará el 26 de octubre de la audiencia pública convocada por el Estado nacional “para impugnar” los aumentos tarifarios de AySA y cuestionar su privatización.