Kicillof: “¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Viva Néstor! ¡Viva Cristina...!”

La fuerte interna en el Partido Justicialista (PJ) divide a sectores ligados a La Cámpora, que insisten en la consigna “Cristina libre”, mientras el Movimiento Derecho al Futuro, cercano al gobernador Axel Kicillof, busca posicionarlo electoralmente para 2027. En ese marco, el jefe provincial cerró su discurso por el Día de la Lealtad Peronista con una llamativa reivindicación de Juan Domingo Perón, Eva Perón, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

La declaración se produjo en medio de las crecientes diferencias partidarias y de su convocatoria a construir una alternativa electoral para 2027. Por eso sorprendió el Gobernador con su mensaje muy adento del peronismo, que puede alejar al sector independiente descontento de la gestión de Milei: “¡Pongamos fuerza, pongamos militancia, pongamos todo! ¡Viva Perón, viva Evita, viva Néstor, viva Cristina! ¡Viva el pueblo argentino, viva la Argentina!”, exclamó Kicillof en el efusivo cierre de su discurso ante los militantes reunidos en el Polideportivo Juan Domingo Perón de González Catán, en La Matanza.

La mención a Cristina Fernández de Kirchner formó parte de un discurso en el que el mandatario también defendió a la expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria. “Hoy Cristina está injustamente presa por defender nuestras banderas”, sostuvo al referirse a su situación judicial.

El gobernador había comenzado su intervención con otra reivindicación del movimiento: “Nos querían callar, nos querían esconder, nos querían terminar y acá estamos celebrando el Día de la Lealtad, celebrando a Perón y a Evita”.

En su repaso histórico, recordó la movilización del 17 de octubre de 1945 y afirmó que aquella jornada “les dio voz a los que no la tenían, les dio derechos a quienes no tenían derechos y participación política a marginados y excluidos”. También defendió la doctrina justicialista frente al programa económico de Javier Milei. “Sin justicia social no hay libertad verdadera; sin justicia social hay privilegios, explotación y desigualdad”, aseguró.

En otro tramo, cuestionó la política exterior del Gobierno nacional y su relación con Estados Unidos.

Un llamado a la unidad, pero...

En una jornada en la que distintos sectores del peronismo organizaron actividades por separado, Kicillof buscó recuperar una de las consignas históricas del movimiento: “Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”. Con esa frase convocó a superar las diferencias internas.

Mientras tanto, salía una visita de Sergio Massa a Cristina Kirchner, cuando se habla de la fórmula -tal como lo adelantó EL DIA- “MA-MA” entre el tigrense y el hijo de la expresidenta. ¿Un frente contra la posible candidatura del Gobernador?

Kicillof también reconoció la necesidad de actualizar las propuestas del justicialismo. “La obligación del peronismo es actualizar la doctrina y seguir con nuestros principios”, sostuvo, y planteó que el espacio debe responder a los desafíos actuales.

Respecto de las próximas elecciones presidenciales, aseguró: “La lealtad con el pueblo es construir una alternativa que el año que viene termine con esta pesadilla que nos gobierna”.

En ese sentido, dejó una definición sobre su participación en el armado nacional: “Cuenten conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país y para asumir las responsabilidades que tocan en esta hora del país”, expresó, sin confirmar una candidatura presidencial.

Finalmente, Kicillof sostuvo que “el peronismo va a volver a gobernar la Argentina el año que viene” y convocó a recuperar el Gobierno nacional.

Tras esa declaración, pronunció su cierre con los nombres de Perón, Evita, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y reafirmó el reclamo de soberanía argentina sobre las islas Malvinas.