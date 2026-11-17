El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, utilizó sus redes para apuntarle al presidente, Javier Milei, entre otras cuestiones por entender que el mandatario “se propone cambiar las reglas de juego de la democracia para aumentar sus posibilidades de reelección, haciendo trampa”. En ese aspecto, volvió a pronunciarse en contra de la eliminación de las PASO, a pocas horas de que el Senado debata en comisión la eventual suspensión de las primarias para las elecciones de 2027.

Bajo el título “Milei adultera la historia y destruye el futuro”, el Gobernador publicó un extenso texto en la red social X en el que criticó al jefe de Estado por haberse referido en un acto a Manuel Belgrano como precursor de las ideas libertarias que encara el actual Gobierno.

Para Kicillof, el Presidente “no solo dijo una burrada sino, además, una mentira insólita” y agregó: Además de crear la bandera, Belgrano fue uno de los grandes precursores de un pensamiento económico nacional. Él entendía que no había soberanía sin desarrollo productivo y que la promoción y protección de la industria eran tareas fundamentales del Estado”.

Belgrano -sumó el Gobernador- “defendía exactamente lo contrario de lo que hace el experimento económico de Milei, que destruye la industria nacional, abre indiscriminadamente las importaciones y elimina miles de puestos de trabajo”.

Unos párrafos más adelante, Kicillof cuestionó que “en el mismo discurso, para disciplinar a su tropa, Milei relanzó su campaña hacia la reelección. Y con la misma pasión con la que adulteró la historia, se propone ahora cambiar las reglas de juego de la democracia para aumentar sus posibilidades de reelección, haciendo trampa”.

Fue entonces que advirtió: “Ya me pronuncié en contra de la eliminación de las PASO. Sobre todo porque este Gobierno no está proponiendo un debate honesto sobre nuestras instituciones electorales, que por supuesto siempre pueden mejorarse. Por el contrario, está decidido a hacer cualquier cosa para conservar el poder, excepto gobernar en favor de la gente”.

Ordenar la interna

Mientras, en el entorno de Kicillof observan que la Casa Rosada podría reunir las firmas necesarias para dictaminar la suspensión de las primarias, pero ponen en duda que cuente con los 37 votos que requiere una reforma electoral en el recinto.

El Gobernador considera que las PASO podrían ordenar la competencia interna y definir una candidatura unificada sin una negociación previa con el kirchnerismo y el Frente Renovador. Si finalmente se avanza con la suspensión de las primarias, quedaría condicionado a sellar un acuerdo con los distintos sectores del peronismo.

En el mensaje que publicó en redes, el Gobernador ratificó su proyecto político de cara al año electoral.

“Por mi parte, voy a seguir haciendo lo que el Presidente no hace: escuchar a todos los sectores y recorrer el país para que el año que viene la Argentina empiece una nueva etapa. Necesitamos un nuevo gobierno que genere trabajo, proteja la producción nacional, promueva el desarrollo federal y ponga a la economía al servicio de nuestro pueblo”, escribió Kicillof y remató: “Milei podrá intentar adulterar la historia y cambiar las reglas electorales. Pero lo que no va a poder hacer es quitarles a los argentinos su derecho al futuro”.