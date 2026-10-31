Kicillof y las candidaturas en el PJ: “Lo mejor es que decida la gente”

Axel Kicillof desplegó ayer en Jujuy una etapa más de su construcción política para consolidar una candidatura presidencial. Pero su paso por la provincia norteña dejó algo más: la ratificación de que el Gobernador pretende disputar el liderazgo por la conducción del peronismo sometiéndose a voto en una elección nacional.

Desechando la idea de una candidatura impuesta por el kirchnerismo, Kicillof volvió a referirse a la necesidad de que se mantengan las Primarias que el gobierno nacional pretende suspender. “Lo mejor es que lo decida la gente”, sentenció.

“En la situación en la que estamos, tenemos que dejar que la gente elija”, insistió, al remarcar las diferencias que existen en el peronismo más allá de la coincidencia de enfrentar a Milei.

En ese marco, llamó a construir una alternativa de cara a las elecciones presidenciales. “Nadie se salva solo, no hay solución de ninguna provincia sin que cambie la política nacional”, dijo.

Respecto al mandato de La Libertad Avanza, Kicillof sostuvo que se trata de “la estafa electoral más grande de la historia” y dejó un mensaje hacia aquellos que pusieron su voto en Milei. “Hoy se encuentran con un gobierno lleno de representantes de lo más rancio del poder económico y del poder internacional. El que pensaba que con estas políticas le iba a ir mejor, hoy se encuentra con un desaste de tarifazos y endeudamiento”, criticó.

Kicillof sumó una nueva escala a su recorrida federal con una visita a Jujuy, donde se reunió con el gobernador radical Carlos Sadir y avanzó en una serie de acuerdos de cooperación entre ambas provincias. La actividad combinó gestión, cuestionamientos a la Casa Rosada y una señal política en el marco de la construcción nacional.

AMPLITUD

El mandatario provincial buscó edificar además un gesto de amplitud política al reunirse con un mandatario aliado a la Casa Rosada y una de las llaves con las que cuenta Milei para intentar suspender las PASO a las que se abraza Kicillof para dirimir la interna peronista y evitar una ruptura.

También cuestionó las políticas del Gobierno nacional. En particular, apuntó contra la falta de respuestas para actividades centrales de la economía jujeña, como el tabaco y la caña de azúcar. “No puede haber un gobierno nacional que no le importe lo que pasa con el tabaco, que no le importe lo que pasa con la caña”, afirmó.