Kicillof y un acto con eje en la libertad de Cristina

Axel Kicillof participó ayer del Congreso de Mujeres organizado por el PJ bonaerense. Volvió a dejar señales claras respecto de su candidatura y se sumó al reclamo por la libertad de Cristina Kirchner, un planteo que terminó siendo una de las principales consignas de la actividad.

“Desde el peronismo nos estamos preparando para un año crucial y las necesitamos más que nunca para ponerle un límite a la derecha y recuperar una democracia plena con Cristina libre”, destacó el mandatario bonaerense. Y luego, en sintonía con la definición que lanzó durante el acto del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda, ratificó su intención de ser candidato presidencial. “Cuenten conmigo para la lucha y para lo que viene”, señaló.

El Congreso fue organizado por la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, integrante de la denominada Liga de Intendentes que está anotada además en la carrera por la Gobernación.

Fernández dedicó un tramo de su intervención a la situación judicial de la ex presidenta. “Compañera Cristina, no estás sola. Los pájaros encerrados igual cantan y estás acompañada por esta bandada de gorriones mujeres, hembras, que no vamos a descansar un minuto diciendo que Cristina es inocente y que queremos su libertad”, expresó en medio de aplausos y el ondear de banderas con las consignas “Cristina libre”.

“No es casualidad Cristina que estés en la situación en la que estás, porque somos las mujeres las que enfrentamos al poder real”, añadió. Y al final, en medio de la disputa interna que se libra en el peronismo, Fernández lanzó un mensaje de concordia al señalar que estaba “al servicio de la unidad”.