Kreplak fue al Senado y lo cuestionaron por el IOMA

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, asistió ayer al Senado provincial para defender dos iniciativas impulsadas por Axel Kicillof: la creación de una empresa estatal de medicamentos y un Sistema Integrado de Salud. La visita busca destrabar el tratamiento legislativo de ambos proyectos.

La primera propuesta apunta a fortalecer la producción pública de medicamentos, vacunas e insumos médicos, con capacidad para investigar, desarrollar y fabricar productos, además de adquirir materias primas y comercializar lo producido. El objetivo es reducir costos y la dependencia de proveedores privados.

El segundo proyecto plantea articular los sectores público, privado y de la seguridad social bajo la conducción del Ministerio de Salud. También contempla una Red Bonaerense de Atención y Cuidados y sistemas informáticos compatibles para compartir información.

Durante el encuentro, la oposición aprovechó para cuestionar al ministro por la situación del IOMA, con reclamos vinculados a prestaciones, pagos demorados y deudas con hospitales y prestadores. Tras la reunión, Kreplak relativizó los planteos y sostuvo que no era el ámbito específico para discutir la obra social.

En ese contexto, el funcionario apuntó contra el gobierno nacional y afirmó que “todo el sistema de salud se encuentra en una crisis”, con especial impacto del PAMI. Según señaló, la situación del organismo nacional “tensiona mucho sobre todo el resto del sistema”.

Los proyectos son analizados por la comisión de Salud Pública, que preside Pedro Borgini. Si avanzan, deberán pasar por Legislación General antes de llegar al recinto.