Kreplak reunió a diez colegios profesionales para planificar la salud bonaerense

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, convocó a representantes de diez colegios profesionales para avanzar en la elaboración participativa del Segundo Plan Quinquenal de Salud, que abarcará el período 2027-2032. El encuentro se realizó en la sede de la cartera sanitaria y dio continuidad a una reunión previa con gremios del sector.

Entre los principales ejes planteados, Kreplak destacó “la consolidación de una carrera sanitaria, la profundización de la Red Bonaerense de Salud y la participación de trabajadores y colegios profesionales en la planificación del sistema”.

Participaron autoridades de los colegios de Médicos, Kinesiología, Nutricionistas, Farmacéuticos, Terapia Ocupacional, Fonoaudiólogos, Bioquímicos, Odontólogos, Psicólogos y Trabajadores Sociales de la provincia.

El nuevo plan busca dar continuidad al primero y establecer políticas frente a los cambios demográficos, epidemiológicos, sociales y tecnológicos. Entre los desafíos se encuentran el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas, las problemáticas de salud mental y las desigualdades en el acceso a la atención.

Otro de los puntos abordados fue el fortalecimiento de la producción pública y la soberanía sanitaria, con medidas para mejorar la capacidad estatal de producir, adquirir y regular medicamentos, insumos y tecnologías. También se prevé profundizar el vínculo con universidades y organismos científicos para impulsar la investigación y la formación.

La transformación digital será otro componente central. La Provincia apunta a integrar los sistemas de información mediante herramientas como la Historia de Salud Integrada (HSI), con el objetivo de facilitar el acceso a los registros clínicos y mejorar la continuidad de los tratamientos entre distintos establecimientos.

Además, se proyecta fortalecer los equipos de salud mediante una carrera sanitaria que contemple formación permanente, jerarquización profesional e incentivos, junto con una mejor distribución territorial de los recursos humanos. El plan también busca consolidar la Atención Primaria de la Salud como eje organizador y mejorar la coordinación entre hospitales, centros de salud y otros prestadores.

“El objetivo es garantizar que las personas puedan acceder a una atención cercana, integral y continua, sin tener que reconstruir su recorrido cada vez que necesitan atención”, sostuvo Kreplak.

Durante el primer Plan Quinquenal se impulsaron políticas de reforma hospitalaria, trabajo en red y digitalización, con herramientas como la receta electrónica, las teleconsultas, Mi Salud Digital y los sistemas de gestión de camas y derivaciones. El segundo período buscará profundizar esas medidas e incorporar a trabajadores, instituciones y comunidades en la definición de las políticas sanitarias.