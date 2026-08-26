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En julio

La actividad económica tuvo una nueva caída mensual

Por Redacción

La actividad económica tuvo una nueva caída mensual en julio, con un retroceso de 0,15%, según el Índice Líder de Actividad de Argentina (ILA-ARG). El empeoramiento de la variables en el mercado laboral, la caída en el patentamiento de maquinaria y la menor recaudación de impuestos internos fueron las variables que más aportaron a esa caída contra junio.

De todas maneras, el informe elaborado en conjunto por la Bolsa de Comercio de Rosario y su contraparte de Santa Fe afirmó que esta nueva baja marca una desaceleración respecto a la variación observada en junio (-0,24%).

Mencionó además que entre las señales favorables en la medición mensual se destacaron el Gasto de Capital del Estado Nacional, el Índice de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en dólares y el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral.

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