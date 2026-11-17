El prestigioso banco de inversión estadounidense Morgan Stanley encendió una luz de alerta sobre el panorama macroeconómico de la Argentina de cara al próximo año. En su más reciente informe de perspectivas para América Latina, la entidad financiera advirtió que la tendencia de los argentinos hacia la dolarización en un contexto electoral podría interrumpir el proceso de desinflación y generar tensiones cambiarias.

Desde la perspectiva de Wall Street, la incertidumbre propia de los comicios suele potenciar la demanda de moneda extranjera por parte de los ahorristas locales. Este comportamiento preventivo, según los analistas del banco neoyorquino, tiene un costo directo sobre la estabilidad macroeconómica.

En esa misma línea, el informe matiza las proyecciones para los precios internos: “Esperamos una caída desigual de la inflación, con avances más duraderos que dependerán de políticas fiscales y monetarias creíbles”.

El análisis también contempla escenarios alternativos de carácter más adverso. En caso de que se registren deterioros en el frente externo y se produzca un giro en el rumbo de la política económica luego de las elecciones, el panorama se ensombrecería: "La dolarización y la debilidad del peso elevarían la inflación y las tasas, la inversión se estancaría y una recesión sería posible, a pesar de la relativa resiliencia de las exportaciones de energía", remarcaron.

Otro de los ejes centrales del diagnóstico de Morgan Stanley pasa por la tenencia de divisas por parte del Banco Central. Para la entidad, “una acumulación sostenida de reservas sigue siendo necesaria” para consolidar el esquema macroeconómico.

Si bien el informe reconoce que el ingreso genuino de dólares (impulsado por el despegue del sector energético y el sector agropecuario, además de los flujos de inversión) favorecerá la compra de divisas, aclara que estos ingresos “no se traducen automáticamente en mayores colchones de reservas utilizables”.

A pesar de los riesgos e incertidumbres de corto plazo vinculados a la dinámica electoral y cambiaria, las proyecciones de actividad económica que maneja el gigante de Wall Street muestran una tendencia positiva y de recuperación sostenida para los próximos años.

De acuerdo con las estimaciones del banco, este año el Producto Bruto Interno (PBI) registrará un crecimiento del 1,3%, en 2027 se espera una aceleración en la expansión económica en torno al 2,4%.

Este ciclo de crecimiento estará apalancado de manera principal por los sectores más dinámicos del modelo económico actual: el agro y la energía, áreas que continuarán traccionando las exportaciones y el ingreso de divisas al país.