La agenda del Papa en Argentina, día por día

Domingo 8 de noviembre

- 16.30: arribo al Aeroparque Jorge Newbery.

- 17.00: homenaje al general San Martín en el monumento de la plaza homónima.

- 17.20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

- 17.50: reunión con el presidente Javier Milei.

- 18.30: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre

- 9.15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, para encontrarse con el personal y las personas asistidas.

- 11.30: misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

- 16.10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero.

- 17.30: reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

- 18.45: celebración de vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

- 19.45: cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.

Martes 10 de noviembre

- 7.30: vuelo hacia Córdoba.

- 9.00: llegada al Aeropuerto Ambrosio Taravella.

- 10.00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

- 15.15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

- 16.55: partida del vuelo de regreso a Buenos Aires.

- 18.10: llegada a la capital argentina.

- 20.15: vigilia de oración con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Miércoles 11 de noviembre

- 8.00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto.

- 10.00: misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

- 13.30: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

- 14.00: partida hacia Lima.