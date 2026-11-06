La agenda en el país

Domingo 8

Arribo y Actos Oficiales

16:30 – Llegada en avión desde Montevideo al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires y recepción oficial.

17:00 – Visita al Monumento del General San Martín y de los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.

17:20 – Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17:50 – Reunión oficial con el presidente Javier Milei.

18:30 – Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

Lunes 9

CABA y Claypole

09:15 – Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde mantendrá un encuentro con trabajadores y personas con discapacidad.

11:30 – Misa multitudinaria en Palermo, en las inmediaciones del Monumento a los Españoles.

Martes 10

Córdoba

Jornada dedicada a la provincia mediterránea, donde se prevén encuentros con fieles, familias y jóvenes locales antes de regresar a Buenos Aires (horarios a confirmar).

Miércoles 11

Devoto, Luján y Despedida

08:00 – Visita de apoyo y saludo en el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires (Cárcel de Devoto).

10:00 – Santa Misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

13:30 – Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza “Ministro Pistarini”.

14:00 – Salida en avión hacia Lima, Perú, para terminar con su gira sudamericana.