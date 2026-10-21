“La autonomía no se discute, pero exigimos una gestión responsable”

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, justificó en la Cámara de Diputados el presupuesto para las universidades en 2027 y pidió que esas instituciones tengan una gestión “responsable y transparente”, en una tensa reunión donde hasta hubo fuertes cruces que rozaron el escándalo.

Torrendell defendió junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “El Galleguito” Álvarez, la política educativa y para las Universidades, en la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch.

La exposición de los funcionarios se realizó en medio de la tensión que hay con las autoridades de las universidades nacionales, que reclaman la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario y que se destinen 11 billones a esas casas de estudio, mientras el Gobierno propone destinar $7,3 billones.

A lo largo de la reunión no faltaron los insultos y casi los diputados de UxP Carlos Castagneto y de la LLA Andres Leone, casi se van a las piñas, aunque fueron separados a tiempo por los libertarios y peronistas. “Te voy a cagar a trompadas” dispara Castagneto, mientras Leone se defendía y le decía que nunca lo insultó, y Benegas Lynch buscaba poner orden en la reunión. El incidente se produjo cuando estaba terminando de hablar el diputado socialista Esteban Paulón.

Otra contrapunto sucedió cuando el macrista Alejandro Finocchiario, quien defendía la política universitaria, afirmó: “Acá hay un diputado que me llamó mentiroso y para mí mentiroso es un insulto muy grave”. El aludido fue Paulón.

El clima de la comisión comenzó a tensionarse luego de la exposición de Álvarez, quien criticó con dureza a los legisladores y destacó que la Justicia aceptó la apelación planteada por el Gobierno -sobre la sanción económica- con lo cual “está a derecho”.

El secretario de Educación señaló que “dentro del presupuesto, las universidades no perdieron lugar, sino que lo ganaron” y el costo fiscal consolidado por cada profesional graduado se estima aproximadamente en $80 millones”.

Dijo que los recursos que se destinan a las Universidades es el 3,88 por ciento de los recursos generales en el 2027, “mientras que en el 2025 fue del 3,52 por ciento.

“La autonomía no está en discusión; lo que exigimos es gestión responsable y transparente”, agregó.

Álvarez subió el desafio a los opositores y dijo que “los voy a escuchar todas las horas que quieran, a insultarme y agraviarme en este lugar, no tenemos ningún problema, porque prefiero eso antes que lleven a los estudiantes a tirar piedras y tomar edificios”. Y agregó: “El peor ejemplo es ver a un diputado de nuestra república tomar un edificio o llamar a la plaza de insurrección”.

Mientras, la diputada de Provincias Unidas, Mariela Coletta, informó que ese bloque presentó un proyecto para reclamar la aplicación de la ley de financiamiento universitario.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sostuvo: “Este presupuesto lo que hace es tratar de sostener un dibujo, que claramente está ocultando un recorte, un ajuste y una sub-ejecución de muchísimas partidas del 2026, queriéndonos vender acá en la Cámara de Diputados una promesa camino al 2027 que resulta imposible de creer cuando uno observa los números de algunos de esos programas”.

“No sólo imposible de creer por los datos, sino porque también hay que tener en cuenta lo que han hecho durante estos años de gestión de manera sistemática”, agregó.