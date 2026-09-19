La balanza comercial sumó un superávit de U$S2.187 millones

El informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) reveló que la balanza comercial del país registró un superávit de U$S2.187 millones en agosto, lo que representó un incremento de U$S746 millones con respecto al mismo mes del año pasado. Así, el indicador acumula 33 meses consecutivos de números positivos.

La cifra, que publicó el INDEC, se dio por un aumento interanual del 12,4% en las exportaciones, que totalizaron U$S8.883 millones y una mejora del 3,6% en las importaciones en el mismo período, que alcanzaron los U$S6.696 millones en agosto.

En los primeros ocho meses del año, el saldo comercial fue positivo por U$S18.249 millones, como resultado de exportaciones que crecieron un 21,4% y alcanzaron los U$S67.248 millones y de importaciones que bajaron un 2,6% hasta U$S48.999 millones.

Según detalló el INDEC, el aumento del 12,4% (o U$S980 millones) en las exportaciones en los últimos 12 meses fue explicado por un alza del 16% en los precios, ya que las cantidades exportadas disminuyeron un 3,1%.

El índice de términos del intercambio mostró una suba del 4,5%, como resultado del mayor aumento de los precios de las exportaciones en relación con los de las importaciones.

Según detalló el INDEC, todos los rubros salvo uno tuvieron un porcentaje de exportaciones más alto que en agosto de 2025. El sector más destacado del mes, en cambio, fue “Combustibles y energía”, cuyas ventas al exterior sumaron U$S1.494 millones, lo que significó una variación positiva del 41,2% respecto al mismo período del año anterior o U$S436 millones.

“Los precios y las cantidades ascendieron 27% y 12,2%, respectivamente. Este crecimiento estuvo impulsado por mayores ventas de petróleo crudo; carburantes; y resto de combustibles”, explicó el INDEC.