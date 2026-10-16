La caída de la productividad laboral limita las mejoras salariales

La productividad laboral en la Argentina cayó 6% entre 2016 y 2025, dinámica que dificulta el aumento sostenido de los sueldos en la economía.

“Sin mejoras sostenidas de la productividad laboral, resulta difícil sostener aumentos de salarios y mejoras duraderas de la competitividad”, resaltó un informe de IERAL.

Frente a este escenario, el trabajo destacó que “si la economía no logra producir más por cada hora trabajada, se reduce el margen para mejorar los ingresos sin aumentar los costos por unidad producida”.

El desarrollo de los datos muestra que, entre 2016 y 2025, las horas trabajadas aumentaron un 11% y los servicios de capital un 14%, mientras que la producción creció apenas un 3%.

Esta divergencia evidencia que “la economía puso más trabajo y más capital, pero el aumento de los recursos no se tradujo en un crecimiento equivalente de la producción”.

En consecuencia, “para producir lo mismo que en 2016 hoy hacen falta más horas de trabajo”, lo que confirma que “sumar recursos no alcanza” si no se logra mejorar la eficiencia general.

El trabajo de IERAL fue elaborado por las investigadoras Laura Caullo y Guadalupe Galíndez sobre la base de datos de la Cuenta de Generación de Ingresos del INDEC.

El estudio detalla que la productividad laboral registra un retroceso del 6% respecto de 2016 y que la productividad total de los factores (PTF) cayó un 7% en el mismo período.

Asimismo, el relevamiento señala que la falta de recuperación afecta a la mayoría de los ocupados, dado que “dos de cada tres horas trabajadas corresponden a actividades cuya productividad todavía no recuperó los niveles de 2023”.

Para corregir esta tendencia, las autoras sostienen que “revertir esta dinámica requiere mejorar la productividad total de los factores (PTF)” mediante la incorporación de tecnología, innovación y un marco regulatorio que acompañe la inversión.