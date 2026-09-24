La Cámara de Comercio rechazó el cobro de un peaje en Ramallo

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) rechazó ayer la implementación de un peaje sobre el tránsito pesado decidido por la municipalidad de Ramallo.

A través de un comunicado, la entidad consideró esa decisión como “un esquema de cobro irregular e inconstitucional”.

La CAC indicó que “a través de la Licitación Pública N°3/25, esa comuna adjudicó la colocación de pórticos tecnológicos para el cobro de tarifas que alcanzan hasta $37.000 por pesaje dinámico y $25.000 adicionales por el ingreso a predios sobre el ex Camino Provincial Ruta 87 (Acceso Sánchez)”.

Y señaló que “se trata de una arteria de tan solo 5,1 kilómetros de extensión que conecta la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás”.

“Al no existir rutas o caminos alternativos de ingreso ni egreso para el tránsito pesado, la medida opera en la práctica como una aduana interior y un peaje municipal encubierto”, aseguró la entidad.

En esa línea, calificó el valor como “desmedido” y que “no guarda ningún tipo de relación con los costos de conservación del tramo vial”. Y agregó que esto “genera un costo por kilómetro desproporcionado que supera ampliamente las tarifas de los principales corredores viales del país, que se suman a la sobretasa del 2% por cada litro de combustible que la comuna cobra desde el mes de enero”.