El Grupo Arcor anunció que no reanudará la producción de conservas de pescado en la planta de La Campagnola ubicada en el puerto de Mar del Plata debido a la escasez de materia prima local y al reemplazo del procesamiento nacional por latas importadas terminadas.

La empresa ya le informó a sus trabajadores y al Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) que cerrará definitivamente sus instalaciones en la ciudad balnearia.

De acuerdo con la información transmitida al personal, la medida involucra a unos 80 trabajadores, 60 de ellos operarios que pertenecen al convenio del SOIP y otros 20 empleados del sector administrativo.

Como alternativa frente al cese de actividades, la firma propuso reubicar a quienes acepten trasladarse a otra provincia, mientras que quienes no opten por esa vía recibirían una indemnización.

Este viernes habrá una reunión entre la compañía y el sindicato para analizar el futuro laboral de los afectados. La comunicación del cierre generó preocupación entre los empleados, que aseguran haberse enterado hace apenas unas horas de la decisión empresarial.

Un reciente comunicado difundido por la firma precisó que la planta “ya estaba inactiva”. Además, aclaró que la decisión no implicará la desaparición de la marca del mercado argentino ya que sus productos “continuarán comercializándose” bajo un esquema de producción que contempla el abastecimiento de conservas elaboradas en otros mercados.

Por su parte, la empresa señaló que el atún había dejado de capturarse en aguas argentinas hace varias décadas y que la industria había recurrido a la importación de materia prima, principalmente desde Ecuador.

Cierre de una yesera

La histórica yesera Corral de General Roca, que producía para Durlock, cerró definitivamente sus puertas tras más de un siglo de actividad continua en la región y despidió a los últimos empleados que quedaban en la fábrica. La medida fue ejecutada por el grupo multinacional belga ETEX, propietario de la firma Durlock en Argentina. La confirmación del cierre se produjo tras días de incertidumbre por las desvinculaciones, mientras se iniciaba el retiro del material que permanecía almacenado en los galpones.

La Compañía Corral se fundó en 1905 y en 2007 se vendió la firma al grupo ETEX. En aquel momento la planta contaba con 60 trabajadores y pasó a integrarse a la estructura empresarial de Durlock, marca de referencia en placas de yeso.