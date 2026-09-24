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Política y Economía

La campaña agrícola 2026/27 apunta a otro récord con una cosecha de 157,9 millones de toneladas

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó para la campaña 2026/27 una producción de 157,9 millones de toneladas, apenas 0,5% por encima del ciclo anterior, con una superficie sembrada de 37 millones de hectáreas y mejores perspectivas económicas.

Por Redacción

Las primeras estimaciones para la nueva campaña fueron presentadas por Ramiro Costa, Gerente General de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, durante el lanzamiento de la Campaña Gruesa. El cálculo ubica la producción argentina en 157,9 millones de toneladas, frente a los 157,1 millones registrados durante el ciclo pasado, lo que permitiría volver a niveles récord.

“Venimos de la mayor cosecha de nuestra historia y hoy vemos potencial para volver a producir en esos niveles”, anticipó Costa durante el encuentro realizado en el tradicional edificio de la entidad, en el centro porteño.

Sin embargo, el dirigente aclaró que se trata de una proyección y no de un resultado definitivo. “Los 157,9 millones de toneladas no son todavía un resultado: son el potencial que vemos hoy y dependerán de cómo evolucionen el clima y las decisiones productivas durante los próximos meses”, explicó.

La superficie destinada a los seis principales cultivos —soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada— alcanzaría las 37 millones de hectáreas. El área prácticamente no presentaría modificaciones respecto de la temporada anterior, con un incremento estimado del 0,2%.

Entre los principales cultivos, el maíz volvería a superar su máximo histórico y alcanzaría un nuevo récord de producción. La soja, por su parte, se ubicaría como la tercera cosecha más importante de su historia, según los registros de la Bolsa de Cereales.

Aunque el volumen total previsto se mantendría prácticamente estable, el impacto económico de la campaña sería mayor. La entidad calculó un Producto Bruto Agroindustrial de USD 54.297 millones, un 5,9% más que en el ciclo anterior. Las exportaciones, en tanto, llegarían a USD 41.497 millones, con un incremento estimado del 6,9%.

“La producción se sostiene, pero su aporte económico crece. Ese es uno de los mensajes centrales de esta campaña: podemos volver a producir en niveles récord y, al mismo tiempo, generar más valor y más exportaciones para la Argentina”, explicó Costa.

Entre los factores que podrían favorecer el desarrollo de la campaña, la Bolsa destacó la reducción de los derechos de exportación, al considerar que mejora la ecuación productiva y los incentivos para invertir y producir.

El presidente de la entidad, Ramiro Marra, sostuvo: “Valoramos cada paso que se dé en la reducción de los derechos de exportación. Creemos que avanzar progresivamente hacia su eliminación es fundamental, no solamente porque mejora el resultado del productor, sino porque genera mejores incentivos para producir, invertir, incorporar tecnología y exportar”.

Marra también señaló que la competitividad del sector depende de una agenda más amplia que contemple infraestructura y logística, financiamiento, acceso a mercados, simplificación tributaria y regulatoria, innovación, propiedad intelectual y previsibilidad para las inversiones.

En ese sentido, destacó el trabajo que la Bolsa desarrolla junto con distintos actores públicos y privados en áreas como semillas e innovación, Buenas Prácticas Agropecuarias, digitalización de instrumentos comerciales y financiamiento, biocombustibles, infraestructura, apertura de mercados y trazabilidad.

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