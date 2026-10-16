En la provincia que gobierna el peronista Ricardo Quintela, se votó una norma para regular el uso de celulares y dispositivos móviles en las escuelas, desde el nivel inicial hasta el secundario y así lo hizo saber el propio mandatario a través de sus redes sociales. “Sabemos que las pantallas son parte de la vida cotidiana y tienen cosas muy útiles. Pero el uso temprano y excesivo afecta la atención, el aprendizaje, la salud y el encuentro cara a cara. Queremos que la escuela vuelva a ser ese espacio de concentración, juego y aprendizaje compartido”, añadió.

El caso es que el posteo fue replicado por el senador provincial camporista Emmanuel González Santalla, para salir con los tapones de punta contra el mandatario bonaerense. “Un gran paso para La Rioja en el cuidado de las infancias y las juventudes. En provincia de Buenos Aires sancionamos una ley para regular los dispositivos móviles en escuelas en diciembre del año pasado y el gobernador Kicillof y la Directora General de Educación Flavia Terigi siguen mirando para otro lado”, escribió.

La queja del legislador parte no sólo de que fue el autor de la iniciativa aprobada el año pasado por la Legislatura, sino porque además la norma no se ha puesto en vigencia.

El tema volvió a cobrar notoriedad y dinámica en el Parlamento provincial cuando hace algunas semanas el Senado aprobó un proyecto que presentó en Diputados Martín Rozas que busca ampliar la regulación a las escuelas secundarias.

La iniciativa ahora volvió a la Cámara baja para ser transformada en ley.

La ley por la que Santalla le reclama a Kicillof directamente prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas primarias. En cambio, la que promueve Rozas para los colegios secundarios establece que se deberá hacer un uso responsable de las pantallas y utilizarlas únicamente cuando sea necesario para cumplir con objetivos pedagógicos.