La Cámpora insiste con regular el juego on line

La Cámpora presentó un proyecto para regular el juego on line en la Provincia. Y el intento por hacerlo avanzar en la comisión de Ludopatía, chocó con el faltazo de varios legisladores que vaciaron la reunión.

Pese al revés, el sector que lidera Máximo Kirchner salió a meter presión ayer a través de los dos legisladores que empujan el tema: Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto.

“Son muchos los concejos deliberantes donde se aprueba la adhesión al proyecto de regulación de las apuestas online. Lo curioso es que los concejales lo vienen aprobando por unanimidad, pero luego sus bloques de diputados provinciales dudan de la necesidad de regular las apuestas”, disparó Tignanelli al pasarle factura a radicales, el PRO y otras bancadas que pegaron el faltazo a la reunión de la comisión.

El diputado camporista adjuntó a su comentario un video de un debate que se dio en el Concejo Deliberante de Balcarce donde se aprobó una adhesión al proyecto que motorizan ambos legisladores.

“Más de 50 concejos deliberantes de la Provincia están trabajando sobre la problemática de las apuestas on line y acompañando nuestro proyecto de ley. En la mayoría, el apoyo se expresa por unanimidad. Monte, San Nicolás, Pehuajó, Coronel Pringles, Balcarce, Azul, Cañuelas y Luján son algunos ejemplos”, dijo por su parte Olivetto.

Y añadió: “Los concejales tienen contacto directo con sus comunidades y saben que esta realidad necesita una respuesta urgente. Cuando se trata de cuidar a nuestros pibes y pibas, no hay diferencias partidarias: peronistas, PRO, libertarios y otros bloques coinciden en que hay que actuar. Si en los concejos deliberantes de toda la Provincia hay consenso, ¿por qué no pasa lo mismo con los bloques de diputados?”.

Tras la frustrada reunión de la comisión que, como informó este diario, volvió a ser convocada para el martes, Tignanelli se había cruzado en el diputado del PRO, Fernando Rovello, quien dijo que no estaba dispuesto a votar un fondo para ser controlado por la Cámpora, en relación a uno de los dos que se crea para distribuir entre clubes de barrio, en este caso, con el equivalente al 3 por ciento de lo que las empresas pagan por premios. Y avisó que tenía su propia iniciativa para combatir el juego ilegal.

El otro fondo que se conforma es con el equivalente al 100 por ciento de los que las empresas invierten en publicidad, cuyo 70 por ciento se distribuirá entre los municipios y un 30 por ciento quedará para ser manejado por el ministerio de Salud.

“Sabemos que afectamos intereses, avisamos que no iba a ser fácil. El martes próximo cada cual tiene que elegir que intereses tiene ganas de representar. De un lado está el pueblo de la provincia de Buenos Aires, del otro 7 empresas con mucho poder, que nadie controla, que tienen ganancias siderales y están destruyendo nuestras comunidades. Las apuestas no son un juego”, desafió el camporista Tignanelli.