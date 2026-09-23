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Por una ley que no aplica

La Cámpora le pasa facturas al Gobernador

Por Redacción

Hace algunos meses legisladores de La Cámpora promovieron un proyecto para limitar el uso de teléfonos celulares en las escuelas primarias. Después de varios meses de debate, la iniciativa se terminó aprobando en ambas cámaras de la Legislatura y se convirtió en ley.

El caso es que pasó el tiempo y la norma no se puso en práctica. Por eso ayer, el autor de la iniciativa, el senador camporista Emmanuel González Santalla, publicó un video para reclamarle a Axel Kicillof y a la directora General de Educación, Flavia Terigi, que pongan en marcha la normativa.

“¿Alguna vez te enojó una buena noticia? A mí sí. Sheinbaum (la presidenta de México) anunció ayer que prohíbe los teléfonos celulares en escuelas primarias y secundarias. No los pueden tener ni en clase, ni en los recreos. Lo mismo hizo Lula en Brasil hace un año”, arrancó el senador.

Y luego, dio paso al reclamo “Nosotros, en la provincia de Buenos Aires, desde diciembre del año pasado aprobamos una ley para restringir el uso de celulares en escuelas primarias de la provincia, por unanimidad en las dos Cámaras, y estamos esperando que el señor gobernador Axel Kicillof y la ministra Terigi se hagan cargo de implementar esta ley, que es urgente”, disparó.

El reclamo se enmarca en la dura pelea interna que anima el peronismo.

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