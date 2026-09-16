La Cámpora, otra vez contra Kicillof: “Decidió dividir al peronismo”

La disputa interna en el peronismo se intensificó en las últimas horas. El kirchnerismo volvió a cuestionar a Axel Kicillof y al que acusó directamente de “dividir al peronismo”.

La vocera de la nueva embestida fue la diputada provincial Mayra Mendoza, quien lanzó varios cuestionamientos políticos al mandatario provincial e incluso lo acusó de discriminar distritos que no están alineados con el Movimiento Derecho al Futuro.

“Axel llegó a ser gobernador con la fuerza política que integrábamos, y ya siendo gobernador reelecto en 2023, lanza una nueva agrupación (Movimiento Derecho al Futuro), que es de la que hoy forma parte. Y eso, de algún modo, creo que lo distanció y tomó la decisión de dividir al peronismo”, afirmó la ex intendenta de Quilmes.

Mendoza acusó a Kicillof de “tener discrecionalidad” con los municipios que responden al MDF. En este sentido, la referente camporista sostuvo que si bien “hay una dificultad respecto a la provincia” porque el Gobierno nacional “le debe 15 billones”, también “hay cierto grado de discrecionalidad con quienes tienen más cercanía al sector del gobernador”.

Y en ese sentido, puso como ejemplo lo que ocurre en Quilmes, donde gobierna La Cámpora. “Estamos esperando obras que necesitamos mucho” para contrarrestar las inundaciones. “Nosotros tenemos un plan hídrico, social, ambiental diseñado. Creamos la cuenca por ley y necesitamos el financiamiento para poder hacerlo; eso es algo que le venimos pidiendo a la Provincia, pero los últimos meses, el último año que estuve como intendenta, casi que no tenía respuesta por parte del gobernador”.

“Todos tuvimos oportunidades (con CFK), algunos más que otros. Entonces hay una parte que yo no puedo entender, de deslealtad, desagradecimiento. Hay algunos dirigentes peronistas que no pueden reconocer esto y creen que la historia comienza cuando llegan ellos. No hay nada en la vida peor que ser desleal y desagradecido”, afirmó en dirección al mandatario bonaerense.