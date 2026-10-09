La Cámpora presentó un proyecto para regular las apuestas on line

Diputados de La Cámpora presentaron en la Legislatura un proyecto para regulación de las apuestas online, que incluye la creación de un fondo que se destinará a la atención de la salud mental, clubes de barrio, sociedades de fomento y becas deportivas.

La iniciativa es impulsada por Facundo Tignanelli, presidente del bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria y la titular de la comisión de Juegos de Azar, Lotería y prevención de la Ludopatía, la también camporista Micaela Olivetto.

El proyecto contempla que las empresas de apuestas online aporten obligatoriamente el 100% de lo que gasten en publicidad para un fondo destinado a la salud mental y a los 135 municipios. A eso se le suma un 3% extra sobre el total de los premios otorgados, recursos que irán a parar a clubes de barrio, sociedades de fomento y becas deportivas. Por este último concepto se buscaría recaudar cerca de 50 millones de dólares mensuales.

otras medidas

Además, se establece que habrá reconocimiento facial obligatorio ante cada inicio de sesión, depósito o retiro de dinero. Las sesiones se cortarán de manera automática al cumplirse 60 minutos continuos de conexión y la plataforma bloqueará a quienes ingresen más de tres veces al día.

Por otra parte, en el proyecto se avanza sobre la eliminación de las promociones, los bonos de bienvenida y el sponsoreo en la vía pública o espacios transitados por menores.

“La mejor medida sería la prohibición, pero eso depende del Estado nacional, como en Brasil. Entonces lo único que le queda hacer a las jurisdicciones provinciales es regular y la manera de hacerlo es una decisión política”, justificó Tignanelli.

En la comisión de Ludopatía que preside Olivetto ya hay 22 proyectos presentados vinculados a la misma temática. La idea es que se unifiquen en dos o tres iniciativas para llevarlas al recinto en la sesión de Diputados convocada para el 20 de este mes.