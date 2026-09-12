La canasta alimentaria platense aumentó 0,9 por ciento en agosto

La canasta alimentaria de La Plata registró una variación del 0,9% durante agosto y mantuvo así el mismo ritmo de aumento que había mostrado en julio. Sin embargo, detrás de ese resultado general hubo importantes diferencias entre los productos que integran el relevamiento, con fuertes subas en algunos alimentos de consumo habitual.

La cebolla fue el producto que más aumentó durante el mes, con una suba del 19,4%. Le siguieron la naranja, que tuvo un incremento del 14,5%, y la manzana, con una variación del 11,2%. El yogurt completó el grupo de los alimentos con mayores aumentos, con una suba del 6,8%.

Los datos corresponden al relevamiento mensual de la Fundación FundPlata, que analiza la evolución de los precios de 26 productos de carnicería, almacén y verdulería. El trabajo se realizó durante la cuarta semana de agosto en 18 comercios de 13 barrios de La Plata.

De acuerdo con el informe, los productos de almacén fueron los que registraron el mayor incremento promedio durante agosto, con una suba del 2,2%. En segundo lugar se ubicó el rubro de verdulería, con un aumento del 1,8%. La carnicería, en cambio, mostró una baja promedio del 0,3%.

LOS DETALLES DEL INDICADOR

El comportamiento de los distintos productos explica por qué el resultado general de la canasta se mantuvo en el 0,9%, pese a que algunos alimentos registraron incrementos muy superiores. La evolución de la cebolla, las frutas y el yogurt fue particularmente significativa dentro del relevamiento.

“Respecto a los alimentos en particular, los productos que experimentaron un aumento muy por encima del promedio fueron la cebolla (19,4%); la naranja (14,5%); la manzana (11,2%); y el yogurt, que con un 6,8% permanece en el cuarto lugar, entre otros”, señaló Belisario Martínez, de FundPlata.

El resultado de agosto muestra además un comportamiento diferente al registrado un mes atrás en algunos de los principales productos. En julio, por ejemplo, la mayor suba había correspondido a la papa negra, con un incremento del 33,5%. Detrás se habían ubicado el huevo blanco, con el 19,4%; la cebolla, con el 16,6%; y la zanahoria, con el 14,5%.

PRODUCTOS DE VERDULERÍA, EN EL TOPE

Así, mientras en julio las mayores variaciones se concentraron principalmente en productos de verdulería, en agosto la cebolla volvió a ubicarse entre los alimentos con mayores aumentos, aunque con una suba menor que la del mes anterior. También cobraron mayor peso las frutas, con incrementos de dos dígitos en la naranja y la manzana.

En cuanto a la comparación con otros indicadores de precios, FundPlata aclaró que la canasta alimentaria platense no puede compararse de forma directa con la canasta de alimentos del IPC nacional ni con la correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires, debido a que se trata de relevamientos con una cantidad y composición de productos diferentes.

De todos modos, la Fundación sostiene que la comparación permite observar la evolución general de los precios de los alimentos y el comportamiento de determinados productos que forman parte de las distintas mediciones.

En ese sentido, el informe mostró que los alimentos tuvieron una evolución algo más acelerada en los partidos del Gran Buenos Aires. La canasta correspondiente al GBA registró en agosto un aumento del 1,4% respecto de julio, frente al 0,9% observado en La Plata.

La diferencia entre ambos resultados fue de medio punto porcentual y marcó una evolución más moderada de los precios de la canasta alimentaria platense durante el mes.

El relevamiento de la fundación FundPlata volvió a mostrar, de esta manera, que el promedio mensual de la canasta no refleja por sí solo los movimientos que se producen en cada producto. Mientras algunos alimentos tuvieron aumentos de dos dígitos, otros registraron variaciones menores o incluso bajas, como ocurrió con el conjunto de los productos de carnicería.