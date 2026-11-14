La canasta alimentaria platense aumentó 1,7 por ciento en octubre

La Fundación FundPlata, realizó el habitual informe mensual sobre la variación de la canasta alimentaria en la ciudad de La Plata –integrada por productos de carnicería, almacén y verdulería- que se mantuvo en un 1,7% durante octubre, al igual que el mes anterior.

El relevamiento, que se llevó a cabo en 18 comercios de nuestra Ciudad con venta al público de los tres rubros, e incluyó 26 productos, fue realizado en 13 barrios de la Ciudad durante la cuarta semana de octubre y arrojó que el rubro que mayor incremento tuvo fue el de productos de almacén con un 2,8%; seguido por los de verdulería con un 2,5%; y por los de carnicería con un 0,8%.

“Respecto a los alimentos en particular, los productos que experimentaron un aumento muy por encima del promedio fueron la polenta (19,9%); el tomate (13,3%); la papa negra (11,6%); y el arroz (8,0%)”, señaló Belisario Martínez desde FundPlata. Y agregó que “En tanto, si observamos el incremento interanual de los alimentos, encontramos al tomate con un 160,7%; la cebolla con un 151,7%; y a la papa negra con un 117,0%”.

Asimismo, el informe destaca que “Esta canasta de alimentos platense, no se puede comparar de forma directa con la canasta de alimentos del IPC y con la correspondiente a CABA, dado que éstas últimas son más extensas, pero dicho ejercicio, nos puede dar una pauta de la evolución del precio de los alimentos en general y de determinados alimentos en particular, que componen las 3 canastas.”

En ese marco, se informó que “Del análisis comparativo entre ambas canastas, surge que la correspondiente a los partidos del GBA, tuvo un aumento respecto a septiembre del 1,9% contra el 1,7% de aumento que tuvo lugar en nuestra ciudad”.

En septiembre

La Fundación FundPlata, realizó el informe mensual sobre la variación de la canasta alimentaria en la ciudad de La Plata que arrojó un 1,7% durante septiembre pasado.

El relevamiento, que se llevó a cabo en comercios de la Ciudad tuvo la misma estructura que el del último mes en cuanto a rubros medidos, cantidad de locales alcanzados y alcance territorial.

En la cuarta semana de septiembre y arrojó que el rubro que mayor incremento tuvo fue el de productos de verdulería con un 15,1%; seguido por los de almacén con un 1,2%; y por los de carnicería con un -1,9%.

“Respecto a los alimentos en particular, los productos que experimentaron un aumento muy por encima del promedio fueron la cebolla (70,6%); la zanahoria (46,1%); la tomate (19,1%); y la manzana (8,1%)”, señaló Martínez. Y agregó que “En tanto, si observamos el incremento interanual de los alimentos, encontramos a la cebolla con un 189,4%; la papa negra con un 102%; y al aceite de girasol con un 50,8%”.

En ese marco, se informó que “Del análisis comparativo entre ambas canastas, surge que la correspondiente a los partidos del GBA, tuvo un aumento respecto a agosto del 2,2% contra el 1,7% de aumento que tuvo lugar en nuestra ciudad”.

Inflación

La inflación nacional acumulada del 26,3% entre enero y octubre dejó una fuerte dispersión en los precios de los alimentos y productos de consumo masivo, se acuerdo a lo informado por el INDEC. Mientras algunos artículos registraron aumentos muy superiores al promedio, otros tuvieron subas moderadas e incluso hubo productos que bajaron de precio en los últimos diez meses.

Las verduras encabezaron el ranking de aumentos, ya que el zapallo anco registró una suba del 257,9% en diez meses: pasó de un precio promedio de $1.244,80 por kilo en diciembre de 2025 a $4.454,89 en octubre de 2026.

Por su parte, la cebolla también tuvo un salto pronunciado, del 234,1%, al pasar de $1.010,50 a $3.375,94 por kilo. En el caso de la papa, el incremento llegó al 194,1%, con un precio que avanzó de $930,50 a $2.737,14 y el tomate redondo completó el grupo de los productos con mayores aumentos, con una suba del 146,2%: pasó de $1.460 a $3.594,70 por kilo. La batata, por su parte, acumuló un incremento del 83,6%, hasta alcanzar los $3.072,60.