La CGT marcha por la industria nacional

La CGT marchará este jueves hacia el edificio del ex Ministerio de Industria, ubicado en el microcentro porteño, “en defensa de la Industria Nacional” y por una Argentina “con producción, empleo y desarrollo”.

Bajo el lema “las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, el triunvirato conformado por Jorge Sola (Seguros), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), señaló que que la industria no sólo es producción, sino “trabajo, soberanía y futuro”.

“Frente a un modelo que deteriora el entramado productivo y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, el movimiento obrero vuelve a las calles. Vení con tu ropa de trabajo, cascos y cualquier otro elemento representativo de tu actividad. Que el Gobierno entienda que en la calle está la voz de quienes defendemos el futuro productivo de nuestro país”, manifestaron desde la central obrera a través de sus redes sociales.

Por su parte, Sola aseguró que el plan económico impuesto por el presidente Javier Milei debería “permitir importar sin destruir la capacidad de producir y generar trabajo” en el país.