La CGT se movilizó hacia la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), ubicada en el microcentro porteño, en rechazo a la situación crítica que atraviesan las obras sociales sindicales y advirtió que “la Salud está en juego”.

Desde el triunvirato de la central obrera comandado por Octavio Argüello (Camioneros), Juan Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), le exigieron al Gobierno nacional una respuesta “urgente” ante el desfinanciamiento del sector y subieron el tono al punto de calificar de “delincuente” al ministro de Economía, Luis Caputo.

“Este modelo económico ya fracasó, este ministro de Economía ya fracasó. Que se vaya a la casa porque es un delincuente”, manifestó Jerónimo en el acto central.