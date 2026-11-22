Tras largas idas y vueltas, la CGT ratificó un cese de actividades de alcance nacional para mediados de diciembre. Pero la protesta tendrá un modalidad distinta: será parcial, de entre dos y cuatro horas en los propios lugares de trabajo.

De acuerdo a lo que trascendió ayer, la fecha del paro será confirmada en los próximos días.

Hasta el momento, la CGT realizó cuatro paros a la administración de Javier Milei. Pero ahora, la modalidad elegida significa un cambio notable respecto de las huelgas tradicionales de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo.

La cúpula cegetista viene rechazando hacer una nueva huelga general de 24 horas como reclaman los gremios más combativos, con el argumento que ese tipo de medidas “termina perjudicando a los propios trabajadores”, en especial a quienes están en la informalidad y dependen de los ingresos diarios.

Ante esta situación, decidieron avanzar en los paros parciales dentro de los lugares de trabajo. Sin embargo, la definición demandó intensas negociaciones ya que como la CGT tiene una conducción colectiva, necesitaba reunir un acuerdo amplio para poder confirmarla.

Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la CGT, indicó que el jueves hubo una reunión de la mesa chica de la central en la que ratificaron el paro parcial y que los primeros días de diciembre definirán la fecha.

“El piso de la medida es de cuatro horas de cese, pero cada actividad decide cómo la ejecutan”, indicó Sola, quien también precisó que los paros van a incluir asambleas para visibilizar los reclamos salariales y de mejores condiciones de trabajo.

En la misma línea, Cristian Jerónimo, otro de los cosecretarios generales, afirmó que “la medida de diciembre está ratificada y consistirá en un cese de actividades de cuatro horas, en una franja horaria que la CGT determinará oportunamente”.

“Será una jornada para expresar la dura realidad que están viviendo tanto los trabajadores formales como aquellos que se encuentran en condiciones de precarización laboral, frente a las políticas del Gobierno nacional y las dificultades que enfrentan cotidianamente”, apuntó.

Jerónimo sostuvo que esta medida “será el comienzo de un plan de acción que tendrá un carácter progresivo y podrá incrementarse en función de la respuesta y de la necesidad de que el Gobierno escuche la voz de los trabajadores”.

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada la CGT realizó cuatro paros generales. Pese a la sanción de la reforma laboral, la dirigencia optó por reformular su plan de lucha y avanzar con una estrategia de protestas sectoriales y movilizaciones.

En junio, cuando los sectores más duros de la central presionaron por la convocatoria a una huelga de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo, la conducción eligió sostener un esquema gradual de protestas y desestimar una nueva huelga general.