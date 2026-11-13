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El exjuez de la corte había sido apartado en 2003 en la presidencia de Kirchner

La CIDH condenó al Estado argentino por destituir a Moliné O‘Connor

Por Redacción

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó la sentencia que condena al Estado argentino por la destitución de Eduardo Moliné O’Connor, el exjuez de la Corte Suprema de Justicia, quien fue apartado en diciembre de 2003 mediante un juicio político, durante la presidencia de Néstor Kirchner.

De acuerdo a lo que informó el tribunal internacional, la remoción “vulneró el principio de independencia judicial”, debido a que se fundamentó en el contenido de las sentencias que el magistrado había firmado durante su función, al mismo tiempo en que señaló diversas irregularidades en el proceso.

La CIDH estableció que el juicio político por “mal desempeño” no puede justificarse en las decisiones tomadas por un juez en ejercicio e indicó que, durante el trámite parlamentario, no hubo suficiente sustento para determinar la destitución, además de no haber dado las respuestas adecuadas a los recursos presentados por Moliné O’Connor.

Asimismo, cuestionó la revocación de su pensión vitalicia en el año 2004 y la demora de casi veinte años en resolver el reclamo contencioso-administrativo, además de exigir que las autoridades argentinas apliquen el artículo 53 de la Constitución Nacional en consonancia con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Debido a que el exjuez falleció en agosto de 2014, el tribunal dispuso medidas económicas y administrativas en favor de sus herederos.

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