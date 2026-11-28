La compra de dólares para ahorro se aceleró en octubre y superó los U$S3.300 millones, en un contexto de creciente demanda de cobertura cambiaria y previo a la mayor suba del tipo de cambio registrada en noviembre. Además, aumentó la proporción de las divisas adquiridas por personas y empresas que quedaron “bajo el colchón”, en detrimento de aquellas que permanecieron depositadas en los bancos locales. Pese a esta dinámica, la mejora del superávit comercial de bienes y el ingreso de dólares vía endeudamiento privado contribuyeron a la acumulación de reservas internacionales.

A través de su Balance Cambiario, el Banco Central (BCRA) informó que la compra neta de “billetes y divisas sin fines específicos” por parte de las “personas humanas” alcanzó los U$S3.332 millones en el décimo mes del año. La cifra representó un incremento del 15,1% respecto de septiembre (U$S2.896 millones) y se ubicó un 21,8% por encima del promedio de los primeros nueve meses de 2026 (U$S2.735 millones).

En el segmento de billetes, la autoridad monetaria informó que hubo 1,7 millones de compradores (+100.000) y 812.000 vendedores (+54.000).

Las compras brutas ascendieron a U$S3.020 millones, mientras que las ventas totalizaron U$S472 millones, lo que arrojó una demanda neta de U$S2.548 millones.

Se sumaron egresos netos por transferencias de divisas al exterior sin fines específicos por U$S784 millones, lo que elevó la demanda neta total a U$S3.332 millones, el mayor monto desde julio (U$S3.462 millones).

41% Al colchón. Alrededor del 41% de las divisas adquiridas quedó fuera del sistema financiero local, ya sea mediante el atesoramiento de billetes o la constitución de activos en el exterior, frente al 33% del mes anterior. Alrededor del 41% de las divisas adquiridas quedó fuera del sistema financiero local, ya sea mediante el atesoramiento de billetes o la constitución de activos en el exterior, frente al 33% del mes anterior.