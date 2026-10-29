La Comuna avanza en la relocalización de la “saladita” de City Bell

La Comuna avanzará este fin de semana con el proyecto de relocalización de la feria ilegal que funciona detrás de la estación de City Bell. Será a partir de concretar el cierre del perímetro del predio del ferrocarril ubicado sobre la calle 12 entre 474 y 476, donde desde 2021 se instalan unos 300 manteros, y disponer un censo y reubicación sólo para los vendedores oriundos de La Plata.

Así lo anticiparon ayer desde la Municipalidad, desde donde advirtieron que sólo el 20 por ciento de los vendedores que se aposta allí cada fin de semana es vecino de nuestra ciudad. “El otro 80 por ciento es oriundo de otros distritos”, advirtieron.

Para confirmarlo, funcionarios del área de Producción y Desarrollo Social del Municipio procederá en los mismos términos que ya usó para la reubicación de las ferias que funcionaban en las plazas San Martín, Italia y Rocha al inicio de la actual gestión. “Se realizará un censo de los trabajadores y a quienes corresponda se les tramitarán tarjetas alimentarias y se le ofrecerá la posibilidad de continuar trabajando pero en una feria oficial”.

Respecto a este último punto, anticiparon que en la Comuna se encuentran evaluando qué predio de la zona Norte reúne las condiciones para albergarlos. En lo que fueron contundentes es en la idea de cerrar el predio de la estación City Bell para su puesta en valor como un espacio verde libre de ferias. Pero, además, en que las áreas municipales abocadas a la tarea se centrarán únicamente en aquellos vecinos domiciliados en nuestra ciudad.

“Es el plan de siempre”, describió, en diálogo con EL DIA, el concejal de Fuerza Patria y exsecretario de Planeamiento Sergio Resa. “La gestión de Julio Alak busca proteger el comercio local y ordenar el espacio público, como ya lo hizo en las plazas del Centro, cuyos feriantes fueron derivados a distintos predios, entre ellos el ubicado en inmediaciones del centro cultural Meridiano V”.

Y subrayó: “No importa proteger el trabajo y el ordenamiento de la Ciudad y, al mismo tiempo, fortalecer los subcentros de los barrios, como en esta caso es el de City Bell”.

Tras calificar los anteriores casos de relocalizaciones de vendedores ambulantes como “buenas experiencias”, funcionarios del Municipio explicaron que el predio de 250 hectáreas de 12 y 474 pertenece al Estado nacional.

Por ese motivo, desde la Comuna se notificó de la intervención de cerramiento a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para avanzar con el cerramiento provisorio del lugar, donde ya comenzaron a instalarse postes para el sostenimiento de una tela mediasombra que impida el acceso.

La feria se formó en 2021, en plena pandemia para crecer en los últimos años hasta albergar más de 300 puestos y ser calificada por los vecinos como una “saladita” por sus dimensiones.