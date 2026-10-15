La comunidad universitaria vuelve a las calles por presupuesto y salarios

Estudiantes, docentes, no docentes y rectores, pero también dirigentes gremiales, partidos políticos y movimientos sociales opositores al Gobierno de Javier Milei se sumarán hoy a la Quinta Marcha Federal Universitaria para reclamar por la plena implementación de la Ley de Financiamiento, que declara la emergencia presupuestaria del sistema público de educación superior, ordena la actualización de los gastos de funcionamiento por inflación, dispone la recomposición salarial para docentes y no docentes y establece la actualización de becas. Aunque fue aprobada por el Congreso y respaldada en distintas instancias judiciales (incluso ratificadas por la Corte Suprema), el Poder Ejecutivo la frenó. En respuesta, los gremios universitarios convocaron además a un paro por 24 horas. Una medida similar resolvieron los maestros bonaerenses.

La negativa a aplicar la normativa le costó a la Casa Rosada una sanción judicial que se conoció ayer, horas antes de la movilización que tendrá en la Plaza del Congreso su epicentro.

Por caso, hacia allí partirán entre las 10 y las 11 las columnas de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), la Asociación Docentes de la UNLP (Adulp) y de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (Atulp).

Desde la propia presidencia de la UNLP convocaron a marchar en sus redes “para defender la educación pública, gratuita y de calidad”.

En otro mensaje sumaron: “Estamos enojados. Estamos preparados. Y no vamos a quedarnos mirando cómo atacan la universidad pública”, a la par que reclamaron que “la Ley de Financiamiento Universitario se tiene que cumplir. Nuestros docentes y nodocentes merecen salarios dignos y las universidades necesitan presupuesto para seguir funcionando”.

Entre los principales reclamos sobresalen la aplicación plena de la ley, una recomposición salarial en torno al 33% y partidas acordes en el Presupuesto 2027 para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones, becas estudiantiles y recursos para investigación.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) aparecen entre los principales impulsores de la marcha a nivel nacional.

Entre los espacios que empujan la convocatoria también se anotan las diferentes expresiones del peronismo (desde el Movimiento Derecho al Futuro, de Axel Kicillof, hasta La Cámpora, que lidera Máximo Kirchner), la Izquierda, la Coalición Cívica, el radicalismo y los sindicatos nucleados en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Paro en la Provincia

La marcha y el paro universitario coincidirán además con la huelga por 24 horas decretada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Si bien el reclamo principal es contra el Gobierno nacional, la medida se da mientras los maestros le exigen a la Provincia la convocatoria a paritarias

También ATE convocó para hoy a un paro nacional por 24 horas para reclamar por la derogación del megadecreto 70/23. Por la medida, que podría afectar el funcionamiento de organismos públicos, el Gobierno ya advirtió que descontará el día de trabajo a los estatales que adhieran a la medida de fuerza de ATE.