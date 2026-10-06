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Política y Economía

La Corte Suprema convoca a conjueces para un nuevo debate sobre la Ley de Tierras

Es después que sus integrantes no alcanzaran unanimidad de criterios durante el acuerdo de este martes

Por Redacción

La Corte Suprema de Justicia convocará a dos conjueces para debatir la validez del artículo 154º del Decreto 70/23, que derogó la Ley de Tierras, luego de que sus jueces no alcanzaran unanimidad de criterios durante el acuerdo de este martes.

En la causa FGR 20213/23, la Corte decidió llamar a dos conjueces para el tratamiento de la cuestión y el sorteo se realizará en las próximas horas.

El expediente se originó en una demanda impulsada por la Asociación Civil Arbol de Pie, que cuestionó el artículo 154º del decreto y fundamentó su presentación en el derecho a la protección del ambiente contemplado en la Constitución.

La demanda no fue tratada por la Justicia Federal de Bariloche, donde se radicó originalmente la presentación, ni por la Cámara Federal de La Plata, a donde posteriormente se derivó el caso.

El análisis de esta causa se produce después de que la Corte rechazara por falta de legitimación la presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM).

Tras esa decisión, la Corte sostuvo que el fallo referido al CECIM respondía a una cuestión procesal y que nada impedía analizar otros expedientes sobre la misma temática que llegaran a esa instancia.

El tratamiento se enmarca en el régimen de procesos colectivos, por el cual las causas se agrupan. Una vez resuelto el planteo del CECIM, quedó habilitado el análisis del expediente de Arbol de Pie, una asociación ambiental que formuló cuestionamientos vinculados con la derogación de la Ley de Tierras.

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