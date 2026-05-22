La crisis en Salud, escenario de batalla entre Kicillof y libertarios

La Casa Rosada y el gobierno de Axel Kicillof libran un nuevo capítulo de su disputa política con la crisis en el sistema de salud como telón de fondo. La marcha federal contra el recorte presupuestario nacional motorizada en gran parte desde la Provincia, encontró en las últimas horas un rápido el contraataque libertario.

Diputados y senadores de La Libertad Avanza fueron ayer hasta la sede del IOMA donde presentaron un pedido de acceso a la información pública sobre el estado financiero, prestacional y administrativo de la obra social, cuyas prestaciones vienen siendo objeto de fuertes reclamos y denuncias.

Lo hicieron además, apuntando por otro costado al peronismo: dijeron que debieron concurrir hasta la sede de calle 46 entre 12 y 13 debido a que la Legislatura sigue sin funcionar. “Hay una parálisis por la interna del oficialismo provincial”, afirmaron.

Las denuncias del gobierno de Kicillof contra el recorte presupuestario que, aseguran desde la Provincia, afecta seriamente el funcionamiento de los hospitales y diversos programas sanitarios que se fueron desfinanciando, calentó el escenario. El pico de tensión se produjo el miércoles con la marcha federal contra el ajuste en Salud de la que participó, por caso, el ministro del área en territorio bonaerense, Nicolás Kreplak.

RECORTES

“Milei decidió abandonar a la población argentina: desde que asumió, recortó el presupuesto en Salud un 40%, paralizó la entrega de medicamentos, redujo la distribución de vacunas y aplicó la motosierra sobre el PAMI”, dijo Kreplak. Y tras señalar que las camas de terapia intensiva están cerca de un nivel de saturación por el retraso en los planes de vacunación y recortes en otros programas, destacó que la crisis económica comenzó a impactar de lleno sobre el sistema sanitario porque unas 742 mil personas perdieron cobertura de obra social o prepaga a partir de la pérdida de 300 mil puestos de trabajo.

El caso es que, en medio de la marcha, la Nación salió con los tapones de punta contra la Provincia. Dijo que el gobierno nacional destina 1.812.000.000.000 pesos a la salud de los bonaerenses y, en contrapartida, denunció que el gobierno bonaerense adeuda 644.700 millones de pesos a hospitales de gestión compartida con la Nación.

La tensión volvió a escalar cuando el gobierno nacional salió a publicitar en las pantallas de hospitales que el IOMA le debe al Garraham 9.151 millones de pesos. “Usan las salas de espera de los hospitales, con niños enfermos, para difundir sus mentiras y ocultar el ajuste cruel que están haciendo. Pero todo esto va a pasar y no nos vamos a olvidar de quienes estuvieron atrás”, desafió Kreplak.

En ese contexto, legisladores libertarios fueron hasta la sede del IOMA para presentar un pedido de información sobre deudas con prestadores, interrupción de servicios, reclamos judiciales, situación de discapacidad, salud mental, copagos, convenios médicos y ejecución presupuestaria.

“Estamos hablando de una obra social que atraviesa una crisis prestacional por la ineficiencia del gobierno provincial”, dijo el senador Carlos Curestis.