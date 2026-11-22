En medio de un clima global muy hostil para la Argentina, los principales bancos de Wall Street empiezan a encender sus alarmas sobre lo que puede pasar en 2027. “La dificultad más apremiante en este momento es que la actividad económica y el crecimiento del ingreso real son débiles, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de las políticas”, advirtió Barclays Capital. “Este se ha convertido, en nuestra opinión, en el principal temor entre los participantes del mercado”, agregó la entidad.

En un informe reciente, el banco inglés sostiene que Argentina sigue atrapada en un esquema binario, y los resultados económicos “no son lo suficientemente convincentes como para evitar una elección competitiva”. “Esto probablemente hará de 2027 un año desafiante, ya que los mercados siguen preguntándose qué ocurre si Milei no es reelecto, dado el elevado servicio de la deuda en 2028. Un fuerte rebote de la actividad económica o una oposición comprometida de manera creíble con la disciplina fiscal y el respeto de los contratos podría tener un efecto estabilizador, pero ninguno de los dos es nuestro caso base”, apuntan.

Debido a esto y al clima global complejo es que bajaron la recomendación con los bonos argentinos. Lo redujeron a “Market Weight”. “A pesar del reciente desempeño inferior y de valuaciones atractivas, nos cuesta identificar catalizadores positivos que mitiguen lo suficiente los riesgos electorales, de financiamiento y cambiarios hacia 2027. Habíamos esperado previamente que la historia externa pesara más que los riesgos políticos vinculados a la débil actividad no primaria, pero el mercado adelantó sus preocupaciones sobre el próximo año”, sostiene Barclays.

UNA VISIÓN BAJISTA

El banco, con la firma de Ivan Stambulsky, recuerda que expresó una visión bajista sobre la actividad económica y sus implicancias políticas. “Creemos que el débil desempeño de los bonos soberanos refleja cada vez más esta realidad. La actividad económica floja se debe, en nuestra opinión, a un tipo de cambio real de equilibrio (REER) sobrevaluado. Dado que es improbable que esto cambie, esperamos que la economía siga débil hasta las elecciones, con solo un rebote modesto, insuficiente para modificar materialmente las perspectivas de reelección de Milei”, afirma el economista argentino que se desempeña en el área de América Latina de Barclays.

Dice que los sectores cíclicos tuvieron el peor desempeño bajo la administración de Milei, con un producto 4% por debajo de 2023. Los sectores tendenciales se expandieron 2%, mientras que los sectores primarios se dispararon 54%, reflejando en parte la sequía de 2023. Combinando los sectores cíclicos y tendenciales, explica el banco, obtenemos “nuestro indicador preferido del desempeño económico para la amplia mayoría de la población: el proxy de PIB no primario. Este indicador está prácticamente plano en los niveles de septiembre de 2024 y permanece por debajo de 2023”.

LOS INGRESOS REALES

La otra cara son los ingresos reales débiles. Los salarios promedio del sector privado para trabajadores registrados están 4% por debajo del primer semestre del 2023, que “ya era un nivel bajo en términos históricos”. “Esto subestima la caída del ingreso disponible después de gastos fijos como servicios públicos, educación y salud, que sufrieron un fuerte ajuste de precios relativos”, acota Stambulsky.

Y recuerda que en el área metropolitana de Buenos Aires, una canasta típica de servicios públicos pasó de 6% a 15% del salario promedio del sector formal. “Estimamos que el ingreso disponible después de gastos fijos para los trabajadores formales del sector privado está 7% por debajo del 1S23. Para los trabajadores registrados en su conjunto, los salarios reales y el ingreso disponible después de gastos fijos están 11% y 14% por debajo del 1S23, respectivamente”, asegura.

Barclays espera que la actividad siga débil. “El crecimiento nominal de los salarios está actualmente por encima de 2%, mientras que la inflación corre por debajo de 2%, por lo que los salarios reales deberían recuperarse al margen. Si los salarios reales se recuperan un 4% en el próximo año y los sectores tendenciales crecen como lo hicieron en el último año, esto se asociaría con un crecimiento no primario de 1,5% en los próximos 12 meses, solo una recuperación modesta. Pensamos que los riesgos son a la baja”, indica la entidad.

CAMBIOS EN LAS PREOCUPACIONES

Stambulsky sostiene que “la vara para un retorno a políticas macroeconómicas populistas es alta”. “Los recuerdos del colapso de 2023 siguen frescos, y la desinflación es ampliamente reconocida como un logro de esta administración. Pero a medida que la inflación bajó, las preocupaciones de los votantes se desplazaron hacia el empleo y los salarios. Milei se benefició políticamente de bajar la inflación de 300% a 30%, pero a medida que la estabilización se normaliza, la dinámica del mercado laboral y de los ingresos juega un papel mayor en las preferencias de los votantes”, afirma.

Otros puntos destacados del informe de Barclays:

- “Las dinámicas de actividad probablemente harán competitiva la elección”. Polymarket le da actualmente a Milei + Bullrich 49% de probabilidad de ser reelectos y a sus alternativas peronistas 47% (volumen operado: US$ 1,5 millones). “El problema es que una elección competitiva probablemente alcanza para generar turbulencia el año próximo. Argentina sigue en un esquema binario, en el cual el mercado percibe la alternativa a Milei como disruptiva”.

- “Es razonable esperar que bajo una administración alternativa, el tipo de cambio real después de la elección presidencial del próximo año sea considerablemente más débil que bajo Milei. Con Milei, mientras tanto, creemos que es improbable que el tipo de cambio sea más fuerte de lo que es hoy”.