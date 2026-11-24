En medio de la polémica por el homenaje impulsado al exjefe del ERP, Mario Roberto Santucho, en la facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la decana de esa unidad académica, Ana Arias, defendió ayer la realización del acto al sostener que “la reivindicación por parte de los estudiantes de la militancia de los años ‘70 es una constante. Habilita un debate”.

Durante una entrevista radial, la decana (que dejará su cargo en marzo del año que viene y es hija de un militante de Montoneros) justificó: “Tenemos una política presente permanente de Memoria, Verdad y Justicia, y no se puede reivindicar el conjunto sin reivindicar estas trayectorias individuales, que por supuesto que son discutibles, pero son reales y son las que este grupo en particular está queriendo poner en discusión”.

Arias afirmó que quienes solicitaron permiso para realizar la actividad, el denominado Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, “pidieron poner en el patio este objeto, que es un cuadro con relieve” para homenajear a uno de los referentes de la lucha armada incluso durante el gobierno peronista que comenzó en septiembre de 1973 y fue interrumpido por el golpe militar del 24 de marzo de 1976.

Por otro lado, la decana negó ser parte de La Cámpora. Aunque reconoció que es peronista y recordó que fue candidata a senadora porteña acompañado al camporista Mariano Recalde, quien ingresó a la Cámara Alta en 2025. De hecho, el año pasado visitó junto a Recalde a Cristina Kirchner en el departamento en el que la exmandataria cumple prisión domiciliaria.

Arias es a su vez hija de Carlos Enrique Arias Solanes, marino mercante y militante de Montoneros desaparecido el 30 de diciembre de 1977.